Την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχολίασε μεταξύ άλλων η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε.

«Αυτό που είδαμε χθες είναι μια σειρά πάλι από μέτρα ενός προϋπολογισμού 3,5 δισ. και δεν ακούσαμε μια συγκροτημένη πολιτική που θα οδηγήσει κάπου. Αυτός ο τρόπος πολιτεύεσθαι πρώτον μας έφερε στην χρεοκοπία, δεύτερον δεν δίνει στη χώρα δυνατότητα ανάπτυξης επί συγκεκριμένων ζητημάτων» είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.

Αναφέρθηκε επίσης τόσο στο ζήτημα του υπερτουρισμού όσο και της λειψυδρίας. Σχετικά με τον υπερτουρισμό είπε ότι παρουσιάζεται ως ένα φαινόμενο που δεν επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού όταν δεν υπάρχει μια στρατηγική και μια πολιτική.

Όπως είπε σε περιοχές όπως η Χαλκιδική και η Καβάλα πρέπει να χαραχθεί μια άλλου είδους πολιτική.

«Στην Χαλκιδική έχουμε οδικό τουρισμό από Βουλγαρία. Έχουμε μαζικές αγορές σπιτιών από Βούλγαρους που τα νοικιάζουν οι ίδιοι σε Βούλγαρους χωρίς να μπαίνει ούτε ένα ευρώ στη χώρα. Εκεί χρειάζεται ένας εξαιρετικός έλεγχος και ένα σχέδιο» υπογράμμισε η κυρία Διαμαντοπούλου.

Για τα νησιά και το πρόβλημα της λειψυδρίας που υπάρχει επισήμανε ότι «έχουμε πλήρη αδυναμία εφαρμογής πολιτικής νερού. Η πολιτική νερού στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει από το 2004 και το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά, δηλαδή στο νερό».

Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέλυσε μια σειρά από μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα, όπως παρακολούθηση με ψηφιακό τρόπο των αγωγών που χάνουν μέχρι και 40% του νερού, νέους τρόπους με ψηφιακή παρακολούθηση της άρδευσης, πολιτική στον τουρισμό για το τι είδους νερό χρησιμοποιείται.

Υπογράμμισε δε πως η Ιταλία και η Σλοβενία είναι οι πρώτες χώρες που χρησιμοποίησαν χρήματα από το ταμείο για την συγκεκριμένη πολιτική για το νερό, όπως κι άλλες χώρες αλλά η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές.



Πηγή: skai.gr

