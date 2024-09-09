Μήνυμα για αλλαγή πορείας μακριά από την εσωστρέφεια, τον διχασμό, τη λογική των εσωτερικών εχθρών και την παραπολιτική χαρακτηρίζει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να υπερψηφίσει την πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη η Όλγα Γεροβασίλη στην πρώτη τοποθέτησής της μετά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Παράλληλα, είναι ένα ισχυρό σήμα για ενότητα, συνθέσεις, εξωστρέφεια και παραγωγή πολιτικής. Συντεταγμένα και συλλογικά προχωράμε στα επόμενα βήματα για την ανάταξη του κόμματος μας» προσθέτει η κ. Γεροβασίλη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κας Γεροβασίλη:

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα σαφές μήνυμα για αλλαγή πορείας, μακριά από την εσωστρέφεια, το διχασμό, τη λογική των εσωτερικών εχθρών και την παραπολιτική.

Παράλληλα, είναι ένα ισχυρό σήμα για ενότητα, συνθέσεις, εξωστρέφεια και παραγωγή πολιτικής.

Συντεταγμένα και συλλογικά προχωράμε στα επόμενα βήματα για την ανάταξη του κόμματος μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.