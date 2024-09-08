Πολάκης: Πάμε συντεταγμένα και ενωτικά στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ

Για «επίπονη διαδικασία» που όμως, δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκλογή του νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.

«Εγώ δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη μέρα και εξέφρασα ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής πρότασης της επομένης μέρας με στόχο το ρίξιμο σε σύντομο διάστημα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη», δήλωσε ο κ. Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους να «συμβάλλουν» ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες «συντεταγμένα» και «ενωτικά», «χωρίς ακραίες εκφράσεις».

«Η αριστερά ξέρει να κουβεντιάζει», υπογράμμισε και δεσμεύτηκε ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα στηρίζει την προοπτική του, ενώ ερωτηθείς σχετικά με το αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Κασσελάκης, είπε: «αν το θέλει φυσικά, γιατί όχι».

Σημειώνεται ότι την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την ηγεσία, έχει εκδηλώσει δημοσίως ο Παύλος Πολάκης. Επίσης ο Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

