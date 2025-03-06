Η επανεκκίνηση, τα bots ξένων χωρών και η τριήμερη μάχη για τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Με τρεις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επιδιώξει η κυβέρνηση να καταφέρει τη φυγή προς τα εμπρός και την ανάκτηση της πρωτοβουλίας κινήσεων, την οποία εδώ και καιρό αναζητά υπό την ασφυκτική πίεση που διαμορφώνει η υπόθεση των Τεμπών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξειδικευθεί το σχέδιο για την υποστήριξη και συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, για την οποία η κυβέρνηση καταλήγει στη λύση της διακρατικής συμφωνίας με ξένο οργανισμό, ο οποίος, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα στηρίξει τον ΟΣΕ. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι να ξεπεραστεί η δυσπιστία που δείχνει να έχει διαχυθεί στην κοινή γνώμη όσον αφορά την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και να επιδιωχθεί με την επιστράτευση της τεχνογνωσίας ενός οργανισμού με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Συμπληρωματικά, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε την ανανέωση του τροχαίου υλικού, δηλαδή την απόκτηση νέων, σύγχρονων συρμών μέχρι το 2027.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις συνδέονται άμεσα με τα Τέμπη και αποτελούν την «απάντηση» της κυβέρνησης στην πίεση που εκδηλώνεται από την κοινωνία για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Παράλληλα, όμως, ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε χθες σαφές ότι θα επιδιώξει αναλαμβάνοντας και άλλες πρωτοβουλίες να μεταφέρει την κεντρική πολιτική συζήτηση και σε άλλα πεδία, να πάψει να είναι μονοθεματική η πολιτική ατζέντα. Έτσι, προανήγγειλε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια σημαντική μεταρρύθμιση, να καταθέσει, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Πέραν από την αλλαγή ατζέντας, με τη συγκεκριμένη κίνηση η κυβέρνηση αποσκοπεί στο να ασκήσει πίεση στην αντιπολίτευση ζητώντας να ξεκαθαρίσει αν θα στηρίξει μια σημαντική μεταρρύθμιση ή θα ταχθεί υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος καθεστώτος. Μένει να φανεί, πάντως, με ποιο τρόπο θα μορφοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πως θα διατυπωθεί η κυβερνητική πρόταση.

Στη συζήτηση στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα σε θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν γύρω από τα Τέμπη, ενώ περιέγραψε ένα «κοινό αντικυβερνητικό μέτωπο», στο οποίο τοποθέτησε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και κάλεσε τους ιδιοκτήτες τους να διαβάσουν μία σελίδα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στην οποία, όπως είπε, αναφέρεται ότι τα μέσα ενημέρωσης «αναπαρήγαγαν διάφορες θεωρίες συνομωσίας». Μίλησε, επίσης, για οργανωμένη επίθεση bots από χώρες του εξωτερικού, βάζοντας ακόμα μια διάσταση στο μέτωπο που βρίσκεται απέναντι από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός σταθερά κάνει αναφορά στο διεθνές περιβάλλον και στις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αντιπαραβάλλοντας στους «παγκόσμιους κραδασμούς» το πόσο κρίσιμο είναι να διατηρηθεί η σταθερότητα. Την οποία, προφανώς, και συνδέει με τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Έτσι, χθες προεξόφλησε ότι η πλειοψηφία «δεν θέλει τη χώρα σε περιπέτειες» και επιδίωξε να βάλει τέλος στα όποια σενάρια κυκλοφορούν, λέγοντας ότι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Όλα αυτά τα ζητήματα αναμένεται να τεθούν ξανά στη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που άρχισε να συζητείται χθες στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί αύριο τα μεσάνυχτα με ονομαστική ψηφοφορία. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα κόμματα που συμφώνησαν στην πρόταση δυσπιστίας - ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας - έκανε λόγο για «ετερόκλητη συμμαχία των προθύμων».

Στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το Ουκρανικό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Σε σχέση με την Ουκρανία, πρόκειται να επισημάνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να μιλά με μία και ενιαία φωνή και ότι οι άτυπες σύνοδοι των τελευταίων εβδομάδων δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

