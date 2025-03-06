«Το έγκλημα των Τεμπών δεν παραγράφεται, θα τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι αλλά και θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να μην έχουμε νέα Τέμπη. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών στη μεγαλειώδη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου» τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, της κοινής πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και 6 ανεξάρτητους βουλευτές.

«Αυτή τη λαϊκή αγανάκτηση βεβαίως που εκφράζεται σε όλη τη χώρα, κανένα σχέδιο της κυβέρνησης -μέσων της αξιοποίησης των παρακρατικών μηχανισμών δεν πρόκειται να την καταστείλει. Μπροστά σας θα τη βρείτε αυτή την οργή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραθανασόπουλος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «κάλπικη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα που υπηρέτησαν και υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική».

«Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ ανέδειξε τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης μιλώντας για προδιαγεγραμμένο έγκλημα και κατέδειξε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα για πολιτικά πρόσωπα όταν τα άλλα κόμματα σφύριζαν αδιάφορα» είπε ο κ. Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε:

«Δεν θα γίνουμε και το πλυντήριο για να ξεπλυθούν οι ευθύνες των κομμάτων που συνυπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας, γιατί αποτελούν μέρος του εγκλήματος των Τεμπών. Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν στα άλλα κόμματα που κινούνται στις ίδιες ράγες με την κυβερνητική πολιτική, που στρώνουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Παρακολουθούμε, με αφορμή τα Τέμπη, μια κάλπικη αντιπαράθεση ανάμεσα στη κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που μιλάνε για παθογένειες και ελλείψεις, όμως αυτές δεν είναι ουρανοκατέβατες αλλά είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων τις οποίες υπηρέτησαν και υπηρετούν».

«Ψηφίζουμε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και πάνω από όλα δεσμευόμαστε να κλιμακώσουμε τις προσπάθειες για να πολλαπλασιαστούν και να φουντώσουν οι εστίες αντίστασης και ανυπακοής. Τότε μόνο μπορούν να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι για το έγκλημα των Τεμπών αλλά και για να μην έχουμε νέα Τέμπη», κατέληξε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Παράσχος Παπαδάκης, καταλόγισε «στα κόμματα που συνυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης βεβιασμένες κινήσεις, που έγιναν μόνο για εντυπωσιασμό, για πολιτικό όφελος και άγρα ψήφων όμως με ουσία μηδέν».

«Απορώ γιατί η κυβέρνηση μαλώνει την Αντιπολίτευση, γιατί σηκώνει τους τόνους. Εδώ σας έχουν κάνει δύο δώρα, πήρανε δηλαδή ένα πλυντήριο, σας βάλανε μέσα, σας ξεπλύνανε και τους μαλώνετε και από πάνω αντί να τους πείτε ευχαριστώ», ανέφερε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πρόσθεσε:

«Η Αντιπολίτευση σας κάνει ένα δώρο. Τώρα που είστε από κάτω και τρώτε ξύλο, σας δίνει σανίδα σωτηρίας βγάζοντας σας στον αφρό».

Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδάκης επιτέθηκε στη κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι «παίζει επικίνδυνα παιχνίδια τόσο με την εξωτερική πολιτική όσο και με τους θεσμούς και προσπαθεί με λύσσα να μείνει στην εξουσία ενώ η κοινωνία δεν τη θέλει».

«Χάσαμε μία ακόμα μια ευκαιρία. Η Αντιπολίτευση κινήθηκε τυπικά και όχι επί της ουσίας και το μοναδικό πλεονέκτημα το κάναμε μειονέκτημα», κατέληξε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Θεοπίστη Πέρκα έκανε λόγο για «αλαζονική, καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αντί να απολογείται για το έγκλημα των Τεμπών για το οποίο έδειξε κυνική αδιαφορία μοιράζει τις δικές της ευθύνες στην Αντιπολίτευση.

«Η κυνική σας αδιαφορία, η εγκληματική σας παραμέληση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το πάμε και όπου βγει, έγινε ο κανόνας της πολιτικής σας. Ανακαλύψατε σήμερα το βαθύ κράτος, μόνο που εσκεμμένα σας διαφεύγει ότι εσείς το εγκαθιδρύσατε. Τα ψέματα όμως έχουν κοντά ποδάρια. Είστε μια κυβέρνηση άμοιρη των ευθυνών σας. Δεν θα μπορέσετε όμως να κρυφτείτε. Δεν σας έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη ο λαός για αυτό θα φύγετε», υποστήριξε η κ. Πέρκα.

«Συμπαρασύρετε στην πτώση σας, που νιώθετε ότι έρχεται, την δημοκρατία. Μπαζώνετε τους θεσμούς, παίζετε επικίνδυνα παιχνίδια και δεν αντιλαμβάνεστε το εκκωφαντικό μήνυμα που σας στέλνει η κοινωνία. Βάζετε τη χώρα στη πιο λάθος πλευρά της ιστορίας. Πρέπει η ίδια η κυβέρνηση να αποτελέσει ιστορία του παρελθόντος», είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του κόμματος «ΝΙΚΗ», Σπύρος Τσιρώνης.

Ο βουλευτής του κόμματος «Σπαρτιάτες», Ιωάννης Κόντης έκανε λόγο για «πολιτική απατεωνιά με αλληλοκατηγορίες μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της Αντιπολίτευσης για ευθύνες που είναι διαχρονικές και για τις οποίες ο κόσμος ζητά να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι».

«Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται, ενώ ξέρω ότι θα δυναμώσω, θα συσπειρώσω την κυβέρνηση. Στο τραγικό έγκλημα των Τεμπών είναι διαχρονικά τα λάθη όλων αυτών που την κάνουν. Δεν πήρατε το οργισμένο μήνυμα της κοινωνίας που δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα. Δεν σας θέλει. Μην πετάτε τη σφεντόνα ο ένας στον άλλο. Μόνο όσοι έχουν δίκαιο μπορεί να φωνάζουν για το τραγικό δυστύχημα και αυτοί είναι μόνο οι γονείς και οι συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών», είπε ο κ. Κόντης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.