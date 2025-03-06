«Καλούμαστε να ορθώσουμε τείχος στην προσπάθεια να χαθούν μέσα σε λίγο χρόνο όσα κερδίσαμε όλοι και όλες μαζί, με τις προσπάθειες των πολιτών και της κοινωνίας που επέλεξε πολύ πρόσφατα να αφήσει πίσω της τον διχασμό, την τοξικότητα, το «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουμε», κάνοντας τα συλλογικά τραύματά δύναμη για προκοπή» ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας απόψε στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας.

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας είναι απέλπιδα απόπειρα πολιτικής κεφαλαιοποίησης της διαμαρτυρίας - της ειλικρινούς αγωνίας των πολιτών και της θολής εικόνας που έχει σκόπιμα δημιουργηθεί, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα των πολιτών για να απονεμηθεί δικαιοσύνη, είναι εύλογο: Επίσης εύλογη είναι η απαίτηση να διασφαλίσουμε ότι αντίστοιχη τραγωδία δεν θα επαναληφθεί. Να αλλάξουμε όσα τραγικά είδαμε στον εθνικό καθρέφτη των Τεμπών - όχι να εξωραΐσουμε καταστάσεις, αλλά να τις αλλάξουμε ριζικά. Αυτό μας ζητούν δίκαια και επιτακτικά οι πολίτες» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη επισημαίνοντας σε αυτό το αίτημα η Ν.Δ έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, σεβασμό στους γονείς, στις οικογένειες, στην κοινωνία, αλλά και με ευθύνη απέναντι στη χώρα.

«Όταν αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας το 2019, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς, κάναμε μια στρατηγική επιλογή την οποία ακολουθούμε απαρέγκλιτα: η ενότητα της κοινωνίας και των πολιτών, είναι η βάση για ό,τι καλό έχει οικοδομηθεί μέχρι σήμερα και αναγκαία συνθήκη για ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει η πατρίδα μας» τόνισε η κυρία Ζαχαράκη και προσέθεσε: Η αντιπολίτευση δυστυχώς χωρίς εξαιρέσεις, επανέρχεται - με αφορμή ένα τραγικό δυστύχημα που προκάλεσε συλλογικό τραύμα- στη στρατηγική «τους τελειώνουμε».

Χαρακτήρισε "ακατανόητη" τη σύμπραξη της αντιπολίτευσης η οποία όπως είπε δεν κρύβει ότι ο στόχος ενεργοποίησης όλης αυτής της επιχείρησης είναι να πληγεί η κυβέρνηση, να πληγεί ο Πρωθυπουργός

«Αυτό όμως που σίγουρα δεν μπορούν να κρύψουν, είναι ότι δεν έχουν απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Και γι' αυτό κατέφυγαν στην εργαλειοποίηση ενός εθνικού συλλογικού τραύματος. Μια επιλογή που κρύβει μια υποκρισία την οποία οι πολίτες ανιχνεύουν και αναγνωρίζουν.» σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και συνέχισε «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν λογικές «τα κάναμε όλα σωστά». Η Νέα Δημοκρατία κάνει και αυτοκριτική και κυρίως δεν μένει στα λόγια. Η ΝΔ ακούει τους πολίτες, τους συναισθάνεται και απαντά με πράξεις. Εμείς το «Ποτέ ξανά» το κάνουμε ουσία και όχι σύνθημα.»

Όπως υπογράμμισε το «Ποτέ Ξανά» είναι ένα χρέος στους νέους ανθρώπους.

«Στους οποίους όλοι μας χρωστάμε. Μη νομίζει η αντιπολίτευση ότι η οφειλή αυτή είναι μόνο της Κυβέρνησης»

Πώς εξοφλεί η αντιπολίτευση το δικό της μερίδιο αναρωτήθηκε η υπουργός: «μετατρέποντας την πολιτική ζωή σε μια αρένα αλληλοεξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, δημιουργώντας βαθιά αμφισβήτηση των θεσμών και υπονομεύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης στην πολιτεία;»

«Θα μου επιτρέψετε κύριοι συνάδελφοι να μιλήσουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία για τους νέους ανθρώπους. Τις 350.000 νέους ανθρώπους που αποφάσισαν από το 2019 και μετά να επιστρέψουν στη χώρα, από την οποία είχαν φύγει κυνηγημένοι από την κρίση, αλλά και την άρρωστη τοξικότητα, το δηλητήριο στην πολιτική ζωή και που επέστρεψαν θεωρώντας ότι η χώρα μπορεί πλέον να τους προσφέρει σταθερότητα και προοπτική. Να μιλήσουμε για τους 500.000 ανθρώπους που αυτά τα χρόνια απέκτησαν εργασία, εισόδημα, αυτονομία, ζωή, αισιοδοξία και ελπίδα» σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως παρατήρησε: «Αυτή την ώρα, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, που αποσυντίθεται βίαια και συντίθεται ξανά σε κάτι άγνωστο, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται πάνω από όλα την ενότητα ως παράγοντα εθνικής ισχύος. Η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει να μετατρέπει τα τραύματα της σε δύναμη για το μέλλον και την προκοπή»

Καταλήγοντας η κα Ζαχαράκη επισήμανε: «Εμείς αισθανόμαστε ότι αυτό που έχουμε χρέος να τελειώσουμε είναι η δουλειά που μας ανέθεσαν με την ψήφο τους οι πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στο κομμάτι της κοινωνικής συνοχής, της στήριξης της κοινωνίας, στην οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετρήσιμα αποτελέσματα».

Πηγή: skai.gr

