Στην ανάγκη συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων για λύσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση της παρουσίας της αστυνομίας στις διαδηλώσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με θέμα «Η Αστυνομική Βία απέναντι στην πορεία της 8ης Μάρτη για τα Δικαιώματα των Γυναικών».

«Να κάνουμε μία προσπάθεια και στο θέμα και των διαδηλώσεων. Να ακούσουμε. Να βρούμε λύσεις. Εγώ, εδώ είμαι. Θέλω πραγματικά, να βρούμε εκείνες τις λύσεις, εκείνες τις επιχειρησιακές και νομοθετικές πολιτικές που θα οδηγήσουν περαιτέρω στην βελτίωση της παρουσίας της αστυνομίας στις διαδηλώσεις και ταυτόχρονα, ακόμα πιο απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, απαντώντας στην κα Κωνσταντοπούλου η οποία επέκρινε την κυβέρνηση για τη συμπεριφορά της αστυνομίας στις πρόσφατες διαδηλώσεις, κάνοντας μάλιστα λόγο για καταγεγραμμένα περιστατικά συνεννόησης κουκουλοφόρων-παρακρατικών με αστυνομικούς.

Σχολιάζοντας τις θεωρίες ότι πίσω από κάποιους κουκουλοφόρους βρίσκονται παρακρατικοί, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι από την πρόσφατη ιστορία έχει φανεί ότι οι λεγόμενοι παρακρατικοί, δεν είναι πάρα τρομοκράτες, άνθρωποι που ακόμα κάποιοι απ' αυτούς είναι στη φυλακή. Είναι άνθρωποι που αφαίρεσαν ζωές, γιατί η ιδεολογία τους ήταν να δολοφονούν ανθρώπους. Τους αδικείτε πάρα πολύ, είπε στην κα Κωνσταντοπούλου ο κ. Χρυσοχοΐδης. Κι όταν ακούνε ότι τους λένε προβοκάτορες ή παρακρατικούς, κουνάνε το κεφάλι τους, γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο αυτοί. «Είναι βίαιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν επιλέξει τη βία ως εργαλείο για την επιβολή των απόψεών τους. Τελεία και παύλα» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας πως, οτιδήποτε άλλο εμφιλοχωρεί στην συζήτησή μας, δυστυχώς κάνει κακό.

Ειδικότερα για τη διαδήλωση της 28ης Φεβρουαρίου για τα Τέμπη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «μέσα από τη δραστηριότητα της αστυνομίας έχουν συλληφθεί 77 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι κατηγορούμενοι για κακούργημα, διότι πολλοί απ' αυτούς έφεραν μολότοφ για να τις ρίξουν εδώ, και κάποιοι βέβαια ξεπέρασαν τους ελέγχους και έφτασαν μέχρι εδώ».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «όλα αυτά που περιγράφετε, τον φερόμενο αστυνομικό που έκανε την τάδε ενέργεια, κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, όλα τα όσα συνδέονται με την 28η Φεβρουαρίου και την 8η Μαρτίου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σε συνεννόηση με τους εισαγγελείς και θα κατατεθούν σε λίγες μέρες όλα, σε επίπεδο δικογραφίας, ούτως ώστε να ερευνηθούν. Τίποτα δεν θα μείνει έτσι. Σας το υπόσχομαι ότι τίποτα δεν θα μείνει έτσι. Και δεν πρέπει να παραμείνει έτσι» διαβεβαίωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης: «Γιατί, η 28η Φεβρουαρίου αφορούσε μια τεράστια συγκέντρωση, που επιχείρησαν ορισμένοι να αμαυρώσουν και από την άλλη πλευρά, η 8η Μαρτίου ήταν μία πολύ σημαντική διεθνής ημέρα, αφιερωμένη στην γυναίκα».

Στην ερώτηση της κας Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση της Μαρφίν, και για το «πώς και δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι» μετά από 15 χρόνια, ο κ. Χρυσοχοίδης συμφώνησε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε έτσι το θέμα της Marfin. Είναι μία κηλίδα για την Δημοκρατία και για όλους μας. Και προσωπικά ακόμη περισσότερο, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση, και έχω χρέος, καθήκον, αυτή την υπόθεση να την φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε να μάθει ποιος ήταν οι εντολές που δόθηκαν στην αστυνομία, η οποία όπως είπε, άσκησε βία στη διαδήλωση για την 8η Μάρτη, όπως και στην διαδήλωση της 28ης Φεβρουαρίου για τα Τέμπη; «Ποιοι είναι αυτοί οι ένστολοι που τα λένε μια χαρά με τους κουκουλοφόρους πριν από την διείσδυση των κουκουλοφόρων και πριν τις επιθέσεις;». Επίσης σημείωσε, ότι «προτάσεις για την πολιτική προστασία έχουμε καταθέσει δεκάδες και θα σας ξανακαταθέσουμε. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε αναπάντητη αυτή την πρόσκληση που απευθύνετε».

«Για ποιο λόγο ένας πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας να μη θέλει να διαδηλώσουν πολίτες, τι δουλειά έχουν οι κουκουλοφόροι μέσα στις συγκεντρώσεις;» ήταν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε με τη σειρά του, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας ότι οι μολότοφ που ρίχνονται, σκοτώνουν. Αξία έχουν όλες οι ζωές, και αυτές των αστυνομικών είπε. Ειδικότερα για την διαδήλωση της 8ης Μάρτη, είπε ότι η πορεία ήταν ειρηνική, ξέκοψαν όμως 200 κουκουλοφόροι και έσπασαν έξι ξενοδοχεία, άλλα τέσσερα κτίρια, και ήταν αυτοί που διέλυσαν την συγκέντρωση. Αναζητώ τρόπους να γίνει καλύτερη και αποτελεσματικότερη η αστυνομία, και παρά τα λάθη και τις αστοχίες, ο στόχος είναι να προστατευθεί η διαδήλωση και όχι να γίνονται επεισόδια. Διότι από τα επεισόδια κινδυνεύουν πρωτίστως οι αστυνομικοί» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

