Λευκωσία: Κανένα ζήτημα με τον διορισμό Τσάφου στην ελληνική κυβέρνηση

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα με τον Έλληνα Υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με τον οποίον έχουμε συνεργαστεί στενά και για το καλώδιο GSI», δήλωσε ανώτατη κυπριακή κυβερνητική πηγή στο ERTNEWS.

Η Λευκωσία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από αυτό που η ίδια πηγή περιέγραψε «τη χρονική στιγμή που επιλέγηκε να εγερθεί αυτό το ζήτημα», σημειώνοντας «ότι ουδόλως υπηρετεί τον ύψιστο εθνικό στόχο Κύπρου - Ελλάδος για τον οποίο βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στη Γενεύη.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε η ίδια πηγή, είναι σε διαρκή επικοινωνία με ΠτΔ, είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία πριν λίγο, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού τους.



Πηγή: skai.gr

