Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λευκωσία: Κανένα ζήτημα με τον διορισμό Τσάφου στην ελληνική κυβέρνηση

Η Λευκωσία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από «τη χρονική στιγμή που επιλέγηκε να εγερθεί αυτό το ζήτημα» καθώς δεν υπηρετεί τον στόχο για τον οποίο Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται στη Γενεύη

τσάφος

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα με τον Έλληνα Υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με τον οποίον έχουμε συνεργαστεί στενά και για το καλώδιο GSI», δήλωσε ανώτατη κυπριακή κυβερνητική πηγή στο ERTNEWS.

Η Λευκωσία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από αυτό που η ίδια πηγή περιέγραψε «τη χρονική στιγμή που επιλέγηκε να εγερθεί αυτό το ζήτημα», σημειώνοντας «ότι ουδόλως υπηρετεί τον ύψιστο εθνικό στόχο Κύπρου  - Ελλάδος για τον οποίο βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στη Γενεύη.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε η ίδια πηγή, είναι σε διαρκή επικοινωνία με ΠτΔ, είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία πριν λίγο, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού τους.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος Νίκος Τσάφος Ελλάδα κυβέρνηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark