Εντολή αποκατάστασης του τρόπου εκτέλεσης της κατασκευής σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό, δόθηκε στην κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό ότι διανοίχθηκε σήραγγα 150 μέτρων, εκτός της μελέτης, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Τα «προβλήματα ασφάλειας στην κατασκευή της σήραγγας της γραμμής 4 του Μετρό», ήταν το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, που συζητήθηκε νωρίτερα, σήμερα, στη Βουλή.

Ο βουλευτής είπε ότι «για πάνω από 6 μήνες, και εν γνώσει της "Ελληνικό Μετρό ΑΕ", η κοινοπραξία ΑΒΑΞ- GHELO- ALSTOM προχώρησε την εκσκαφή για 150 μέτρα κατά παράβαση της μελέτης, την ίδια ώρα που καθημερινά δύο βάρδιες εργαζομένων κατεβαίνουν στη σήραγγα και εντός της ζώνης επιρροής της εκσκαφής βρίσκονται οδικές αρτηρίες, νοσοκομεία και κρατικές υποδομές».

Ο κ. Κατσώτης κάλεσε τον παριστάμενο υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να απαντήσει:

- Ποια προβλήματα ασφάλειας και ποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι δημιουργούνται από τη μη συμμόρφωση με τη μελέτη εφαρμογής, για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται στο εργοτάξιο του ΓΝΑ και ποια για όσους χρησιμοποιούν τις οδικές αρτηρίες, τα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της εκσκαφής και αν έχουν καταγραφεί αυτοί οι κίνδυνοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές κρατικές υπηρεσίες;

- Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε να υποχρεώσει τον ανάδοχο για όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και διορθωτικές ενέργειες και εργασίες στο τμήμα της σήραγγας, όπου διαπιστώνονται προβλήματα ασφάλειας, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους στη γραμμή 4 του Μετρό και για όσους κινούνται στη ζώνη επιρροής της εκσκαφής, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες με ασφάλεια, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή για τους εργαζόμενους σε αυτή;

«Όντως διανοίχθηκε μια ημικυκλική σήραγγα σε ένα μήκος 160 μέτρων», απάντησε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και προσέθεσε: «Όταν αυτό περιέπεσε στην αντίληψη της διευθύνουσας υπηρεσίας, αμέσως εδόθη εντολή να επανέλθουν στην προηγούμενη μελέτη που οι ίδιοι είχαν υποβάλει. Αυτό δεν αφορά μόνο λόγους ασφαλείας των εργαζομένων, που κατά την άποψή μου, θα ήταν υπερβολικό να πιστέψουμε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αφορά κυρίως τις καθιζήσεις, μικρές καθιζήσεις που μπορούν να υπάρξουν στο οδόστρωμα της οδού Κατεχάκη, γιατί αυτή είναι μια σήραγγα κάτω από την οδό Κατεχάκη, και εδόθη εντολή αποκατάστασης του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης».

«Ήδη η κοινοπραξία έχει ξαναξεκινήσει εργασίες, με τον δέοντα τρόπο, έχει υποβάλει και τη μελέτη η οποία δείχνει πώς θα αποκαταστήσει αυτές στο μήκος των 160 μέτρων. Η υπηρεσία προφανώς δεν κάνει αποδεκτές τις όποιες δικαιολογίες της κοινοπραξίας.Θεωρούμε ότι ήταν ένα λάθος εφαρμογής μιας μελέτης που η ίδια είχε υποβάλει», ανέφερε επίσης ο κ. Ταχιάος.

«Δεν δίνετε απαντήσεις σε πιθανά ζητήματα ασφάλειας που δημιουργούνται για τους εργαζόμενους στην κατασκευή της σήραγγας του ΓΝΑ, αλλά και για τις υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της εκσκαφής», σχολίασε ο Χρήστος Κατσώτης και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατό η Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ενώ ισχυρίζεται ότι επιβλέπει καθημερινά τις εκτελούμενες εργασίες, επί 24ωρου και επταημέρου βάσεως, να μην αντιλήφθηκε ότι έχει γίνει διάνοιξη της σήραγγας, για 150 μέτρα, με εργασίες διάρκειας 6 μηνών.

«Το ζήτημα που συζητάμε είναι ότι όντως εκτελείτο ένα έργο με μια παρέκκλιση από τη μελέτη» σημείωσε ο κ. Ταχιάος, προσθέτοντας: «Όχι ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους πρόβλημα, εφόσον δεν ακολουθείται η μελέτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ούτε ότι η σήραγγα θα πέσει, δεν σημαίνει ούτε ότι θα υπάρξουν καθιζήσεις, γιατί αυτό το μετράνε καθημερινά. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία μετριούνται διαρκώς ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις και όποιες μετακινήσεις υπάρχουν, πρέπει να είναι σε ανεκτά πλαίσια», είπε ο υφυπουργός Υποδομών και σημείωσε: «Η εταιρεία δεν ακολούθησε τη μεθοδολογία που η ίδια πρότεινε. Το εντόπισε η Ελληνικό Μετρό. Έχω ζητήσει να γίνει έλεγχος, γιατί αυτό έγινε με καθυστέρηση. Προφανώς δεν αποτελεί σφάλμα της διοίκησης. Μόλις υπέπεσε στην αντίληψη της διοίκησης, κάλεσε την εταιρεία να επανέλθει στη μελέτη και να αποκαταστήσει την κατασκευή, με τον τρόπο που έπρεπε κανονικά να προχωρήσει».

Τα έργα δεν τα διοικεί το υπουργείο, σημείωσε επίσης ο κ. Ταχιάος, τα διοικεί ένας εποπτευόμενος φορέας. «Βεβαίως υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι παρακολουθούν το έργο, υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι συμβάλλουν στην επίβλεψη του έργου, αυτοί βέβαια δεν υπογράφουν, υπογράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει», είπε ο υφυπουργός Υποδομών και τόνισε ότι «τα θέματα ασφαλείας είναι ύψιστης προτεραιότητας».

Ανέφερε δε ότι η τήρηση των προδιαγραφών από τις κατασκευαστικές εταιρείες που κατασκευάζουν δημόσια έργα, είναι προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη της κάθε σύμβασης, ιδίως όταν είναι πολύ σημαντική και σε ό,τι αφορά στη φήμη της σύμβασης και τη φήμη της εταιρείας. «Σας διαβεβαιώνω ότι οι κοινοπραξίες, όπως αυτή στην οποία αναφέρεστε, έχουν κάθε λόγο να είναι απολύτως συνεπείς σε θέματα ασφαλείας, γιατί άλλως και τα κέρδη τους, στα οποία αναφέρεται το ΚΚΕ, κινδυνεύουν. Η ίδια η φήμη της εταιρείας είναι αυτή που διαμορφώνει και την αξία της, η οποία καταγράφεται σε ένα ταμπλό», είπε ο κ. Ταχιάος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

