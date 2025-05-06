Η δικογραφία για τα Τέμπη περιμένει τους βουλευτές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει πολύπλοκο, με πολλές ανατροπές, εκπλήξεις και με το δυστύχημα στα Τέμπη να εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο και να διχάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Το 2018 στον πρώτο όροφο της Βουλής και στο γραφείο 131, όπου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φυλασσόταν η δικογραφία της Novartis, είχαν σχηματιστεί ουρές, καθώς τόσο οι εμπλεκόμενοι όσο και οι εκπρόσωποι που είχαν ορίσει τα κόμματα ανέμεναν για να πάρουν σειρά και να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενό της.

Επρόκειτο για έναν ογκώδη φάκελο 7.000 σελίδων. Ήταν άλλες οι εποχές τότε; Ενδεχομένως ναι, όπως και οι συνθήκες. Για να αποφευχθούν αυτές οι εικόνες και η ταλαιπωρία για τη δικογραφία που αφορά τους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη προβλέφθηκε αυτή τη φορά να υπάρχουν 10 υπολογιστές για να εξυπηρετούνται όλα τα κόμματα και οι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Παρόλα αυτά, όπως έχει ειπωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, το μειωμένο ενδιαφέρον εξακολουθεί να προκαλεί πολλά σχόλια. 59.000 σελίδες και αρχεία δικογραφίας με τη δυνατότητα να κρατήσει κάποιος μόνο σημειώσεις απαιτεί σκληρή μελέτη από τους βουλευτές που έχουν ορίσει τα κόμματα. Θα έπρεπε όλες τις ώρες της ημέρας κάποιοι υπολογιστές να είναι συνεχώς απασχολημένοι. Ασχέτως αν υπάρχει ή όχι πρόσβαση στη δικογραφία μέσω δικηγόρων συγγενών θυμάτων. Η Βουλή παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και συγκεντρωμένης εικόνας.

Εκεί, άλλωστε οδηγήθηκε, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος η δικογραφία. Αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει είναι η αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» πολλές ώρες της ημέρας να είναι εντελώς άδεια. Είναι δυνατόν; Και όμως, ναι. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως περίπου 20 βουλευτές είχαν την περιέργεια να περάσουν την αίθουσα 168 της Βουλής. Και οι περισσότεροι για πολύ λίγη ώρα.

Ακόμα και όσοι δεν έχουν οριστεί από τα κόμματά τους να μελετήσουν την υπόθεση θα όφειλαν να περάσουν να δουν την έρευνα που έχει γίνει, καθώς και τα συμπεράσματα που βγαίνουν. Η επαρκής ενημέρωση που τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν δείχνει σεβασμό στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος και στις οικογένειές τους. Να μπορέσουν οι ίδιοι να βγάλουν συμπέρασμα. Πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών της τωρινής κυβέρνησης. Από τη στιγμή που μάλιστα αρκετοί βουλευτές βγαίνουν και μιλούν δημοσίως για το ζήτημα. Ίσως σε κάποιους να είναι αρκετό μόνο το αναλυτικό non paper που λαμβάνουν από τον κεντρικό κομματικό μηχανισμό.

Το ερώτημα που γεννάται είναι εύλογο. Πότε θα γίνει το αίτημα κατάθεσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής; Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με τους ρυθμούς που κινείται η διαδικασία. Μακάρι τα πράγματα να κυλήσουν καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Ορισμένοι από τους 300 ενδεχομένως να είναι δικαιολογημένοι λόγω φόρτου εργασίας, αποστολών ή απουσίας από τη Βουλή για άλλα ζητήματα. Ο χρόνος θα δείξει.

Το νέο κύμα δημοσκοπήσεων αποτυπώνει το ρευστό σκηνικό στο οποίο κινείται το πολιτικό σύστημα στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος. Είναι η αντιπολίτευση που δεν πείθει τους πολίτες και για αυτή τη διαμορφωμένη εικόνα όλα παίζουν ρόλο. Όταν φωνάζει κάποιος δυνατά για τα Τέμπη και απαιτεί δικαιοσύνη πρέπει να δείχνει ότι ενδιαφέρεται εμπράκτως. Opinion Poll για το Action 24 και ALCO για τον ALPHA δείχνουν πως τα πρώην κυβερνητικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν την πτώση με τον κόσμο να αναζητεί διέξοδο στην Πλεύση Ελευθερίας. Δύσκολο το στοίχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που πρέπει να αποδείξει πως «αντέχει τα ύψη». Επιμύθιο: η πολιτική ατζέντα είναι μεγάλη και ίσως τα κόμματα να χάνονται πολλές φορές μέσα σε αυτή. Θα ήταν χρήσιμο, όμως το επόμενο διάστημα οι ηγεσίες να κινητοποιήσουν τους βουλευτές τους να σπεύσουν να αποκτήσουν όσο πιο σαφή εικόνα της δικογραφίας γίνεται μοιράζοντας το χρόνο και τις υποχρεώσεις τους.

