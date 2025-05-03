Γιατί οι βουλευτές δεν πάνε να διαβάσουν τη δικογραφία για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τι και αν τα τηλεπαράθυρά έχουν πάρει «φωτιά» για την υπόθεση των Τεμπών από τον Ιανουάριο και μετά. Τι και αν το τραγικό δυστύχημα αποτελεί το βασικό θέμα διαφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα. Η αίθουσα 168 της Βουλής, όπου είναι διαθέσιμη η δικογραφία για τους Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη, δεν γέμισε ποτέ.

Το γεγονός ότι χρειάζονται εκατοντάδες ώρες για να μελετηθούν τα 59.000 αρχεία δεν φαίνεται να συγκίνησε τα κόμματα και πολλούς βουλευτές.

Υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπονται να πάρουν μαζί τους αντίγραφα, άρα ο μόνος τρόπος για να ενημερωθούν είναι να βρεθούν για πολλές ώρες και ημέρες στη Βουλή και να μελετήσουν.

Το ενδιαφέρον, από την Τετάρτη που άνοιξαν οι 10 υπολογιστές του Κοινοβουλίου, ήταν ιδιαιτέρως χαμηλό και τα πρώτα δείγματα δεν ήταν καλά. Μόλις 13 βουλευτές από τους 300 είχαν την περιέργεια να πάνε να δουν τι περιγράφεται μέσα στις σελίδες του κατηγορητηρίου. Ποσοστό λίγο πάνω από 4%.

Ίσως να φταίει η αργία της Πρωτομαγιάς που μεσολάβησε. Ίσως, όμως να μην μπορεί να κρυφτεί η κρίση του πολιτικού συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση αν οι πάντες έχουν βγάλει τα πορίσματά τους κάτι δεν πάει καλά. Εκτός και αν από τη Δευτέρα όλα αλλάξουν και η αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» της Βουλής αρχίζει να σφύζει από ζωή.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διαγκωνίζονται για το αν ο Κώστας Καραμανλής θα διωχθεί για πλημμέλημα ή για κακούργημα.

Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τα κόμματα της μειοψηφίας για τη στάση που επιδεικνύουν, τονίζοντας πως μόνο ο όγκος της δικογραφίας δείχνει ότι οι καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση δεν έχουν καμία βάση. Επισημαίνουν, μάλιστα πως το τελευταίο διάστημα τα επιχειρήματα περί ξυλολίου έχουν σιγήσει.

Από την πλειοψηφία δεν αποκλείουν να έχουν δικό τους πόρισμα αν δουν ότι προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονός.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν τις μοναχικές τους πορείες, καθώς δεν σκοπεύουν να συντονιστούν.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν πως δεν τίθεται θέμα συνεργασιών σε ένα νομικό κείμενο και πως δρουν όπως ακριβώς και πέρυσι τον Νοέμβριο για τη σύμβαση 717, πάλι για τον Κώστα Καραμανλή. Δεν θεωρούν ότι από τη στιγμή που τα υφιστάμενα στελέχη διωχθούν για κακούργημα θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας.

Όσον αφορά το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου το θέμα που αντιμετωπίζουν έχει να κάνει με τη συλλογή των υπογραφών. Είναι σχεδόν δεδομένο πως θα καταθέσουν δικό τους αίτημα για προανακριτική, ωστόσο ψάχνουν τέσσερις υπογραφές που τους λείπουν για να φτάσουν τις 30. Θα τις βρουν είτε από τη Νέα Αριστερά που φαίνεται να υπάρχει ένας δίαυλος είτε από ανεξάρτητους βουλευτές. Θα κινηθούν επίσης σε σκληρή γραμμή.



Πηγή: skai.gr

