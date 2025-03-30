Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στην Ιερουσαλήμ με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος καλωσόρισε τον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «αγαπητό φίλο» και τόνισε τη στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδας – Ισραήλ. Στην τοποθέτησή του, ο Χέρτσογκ αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση στη Γάζα, εκφράζοντας την ανησυχία του για τους Ισραηλινούς και ξένους ομήρους.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και επανέλαβε το αίτημα για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μια νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του προς τους γονείς του Ιωνά Καρούση, ο οποίος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα, ανακοινώνοντας την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να δημιουργήσει πρόγραμμα υποτροφιών προς τιμήν του.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και οι γονείς του Ιωνά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και του Isaac Herzog:

Ισαάκ Χέρτσογκ: Καλώς ήρθατε, κ. Πρωθυπουργέ. Είστε αγαπητός φίλος δικός μου και του κράτους του Ισραήλ. Θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη. Έρχεστε στο Ισραήλ την ώρα που κατακλυζόμαστε από ανησυχία και πόνο για τους ομήρους μας στη Γάζα, δεκάδες Ισραηλινούς και μη που βρίσκονται εκεί, στα μπουντρούμια της Γάζας, ζωντανοί και νεκροί εν μέσω μιας βάρβαρης μεταχείρισης. Λαμβάνουμε πολύ ανησυχητικές αναφορές για την κατάσταση της υγείας τους. Και βέβαια, η σκληρότητα, που είναι ο τρόπος της Χαμάς, βασανίζει οικογένειες και ολόκληρο το έθνος.

Επομένως, αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητα για το έθνος μας. Όπως και πριν, θα συζητήσουμε και πάλι εδώ, με ποιον τρόπο οι άλλες χώρες μπορούν να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν το Ισραήλ. Πρέπει να είναι σαφές, ότι αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διεξάγουμε τώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να πάρουμε πίσω τους ομήρους μας.

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι σήμερα, που είναι το Eid al-Fitr, η γιορτή των μουσουλμάνων πολιτών μας εδώ και των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, είναι η ώρα να τους απελευθερώσουν όλους ως ένδειξη της ευλογίας αυτής της γιορτής, και βέβαια, αυτό είναι κάτι που αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων τους.

Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και είστε στο πλευρό μας σε αυτή την εξαιρετική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία αποτυπώνεται επίσης σε μια άλλη τραγωδία, της οικογένειας Καρούση, της οποίας ο γιος, ο Ιωνάς, ένα υπέροχο αγόρι, σκοτώθηκε σε μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα. Η ζωή τους συνδέεται τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Ελλάδα. Με το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, αλλά φυσικά και με την Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μιλήσατε και που συναντήσατε τους γονείς του Ιωνά και ασφαλώς είμαστε πολύ συγκινημένοι που είστε εδώ, ελπίζοντας ότι η μνήμη του θα είναι ευλογία για όλους μας και ότι η τρομοκρατία δεν θα κυριαρχήσει ποτέ στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για την πολύ θερμή υποδοχή και που με τιμάτε με τη φιλία σας. Γνωρίζετε πόσο μεγάλη αξία δίνουμε στη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Και, πράγματι, έρχομαι στο Ισραήλ, για άλλη μια φορά, σε πολύ δύσκολους, σε πολύ ταραγμένους καιρούς.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνους που ζητούν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Αλλά επιτρέψτε μου, επίσης, να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνους που εκφράζουν την ειλικρινή ελπίδα ότι το συντομότερο δυνατό θα υπάρξει νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ότι, επιτέλους, η απελευθέρωση των ομήρων θα συνοδεύεται από ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει σε όλους μας να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.

Επιτρέψτε μου, επίσης, και πάλι, να εκφράσω την ειλικρινή συμπόνια μου και, εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στους γονείς του Ιωνά. Είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω στην Αθήνα και θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα να ανακοινώσουμε πολύ σύντομα ένα πρόγραμμα υποτροφιών προς τιμήν του Ιωνά για να φέρουμε πιο κοντά νέους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν είτε στο Ισραήλ είτε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ θερμή υποδοχή και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχω τόσο με εσάς όσο και με τον Πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

