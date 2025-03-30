Συνεχίζονται και σήμερα οι εσωτερικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ με τους συνεργάτες του δημάρχου, Χάρη Δούκα, να επανέρχονται και να απαντούν στις χθεσινές δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο συνεργάτες του Παύλου Γερουλάνου, σχολιάζοντας την παρέμβαση του κ. Δούκα με αφορμή την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ, δήλωσαν «η χρήση επιχειρημάτων της Ομάδας Αλήθειας, υποβαθμίζει τον διάλογο».

Συνεργάτες του κ. Δούκα απαντούν ότι «ο κ. Γερουλάνος κατηγορεί τον Χάρη Δούκα ότι υιοθετεί την «Ομάδα αλήθειας», όταν ο δήμαρχος Αθηναίων έχει δεχθεί κατά καιρούς επιθέσεις από τη συγκεκριμένη ομάδα».

«Να θυμίσουμε στον κ. Γερουλάνο ότι ο ίδιος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της Λίνας Μενδώνη στο περιστατικό με την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων του νομού Αργολίδας» σημειώνουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.