Της Δώρας Αντωνίου

Με την επιλογή της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση επιδιώκει να ξεφύγει από την πολλαπλή πολιτική πίεση που υφίσταται με επίκεντρο τις αποκαλύψεις για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες στο εσωτερικό του Οργανισμού. Ανακοινώνοντας από χθες την επιλογή του, το Μέγαρο Μαξίμου θέλησε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες η θέση της κυβέρνησης ήταν ότι θα περιμένει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και κατόπιν θα τοποθετηθεί, αίφνης άλλαξε στάση. Το παρασκήνιο και οι πολιτικές δυναμικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατέστησαν μονόδρομο την αλλαγή στάσης.

Στις δύο πρόσφατες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή για τα Τέμπη, η τακτική της κυβέρνησης ήταν διαφορετική και καθιέρωσε το λεγόμενο «μοντέλο Τριαντόπουλου». Έγινε, ωστόσο, σαφές από πολύ νωρίς ότι δεν θα ήταν εύκολο να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο «μοντέλο» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτίστως εξαιτίας του ειδικού «πολιτικούς βάρους» του Μάκη Βορίδη. Ο οποίος έσπευσε να διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχθεί ανάλογο χειρισμό και ότι δεν θεωρεί ότι έπραξε οτιδήποτε παράνομο.

Μάλιστα, η επιλογή του να απευθυνθεί στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, παραπέμποντας στη δική τους κρίση για την υπόθεση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικού αριθμού διαφοροποιήσεων και αρνητικών ψήφων απέναντι σε μια κυβερνητική πρωτοβουλία ανάλογη με εκείνη των περιπτώσεων Χρήστου Τριαντόπουλου και Κώστα Καραμανλή. Αυτό έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένο όταν στο Μέγαρο Μαξίμου άρχισε να φτάνει ο απόηχος της δυσαρέσκειας που εξέφρασαν αρκετοί βουλευτές απέναντι στην τακτική που υιοθετεί η κυβέρνηση, ανεξαρτήτως των πραγματικών δεδομένων που υπάρχουν στις δικογραφίες.

Δεν ήταν λίγοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας που θεωρούσαν άδικη την παραπομπή του Κώστα Καραμανλή. Εκείνος, όμως, ζήτησε να υπερψηφίσουν τη σχετική πρόταση. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, το αντίθετο μάλιστα, ότι θα υπήρχε ανάλογη παρότρυνση από τον κ. Βορίδη. Ένα βουλευτικό «αντάρτικο» εκτιμήθηκε ότι ήταν περισσότερο πιθανό από ποτέ.

Πέραν του εσωτερικού μετώπου, η επιλογή της Εξεταστικής εξυπηρετεί και το αφήγημα που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: ότι υπάρχουν διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες, ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν μερίδιο ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώθηκε και για πολλά χρόνια διατήρησε ένα «θερμοκήπιο» διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και διασπάθισης κονδυλίων και επιδοτήσεων.

Για τον λόγο αυτό η κυβερνητική πρόταση, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σήμερα, ζητά το έργο της Εξεταστικής να επεκταθεί σε όλη την περίοδο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μήνυμα είναι σαφές: να βγει από τις εργασίες της επιτροπής μια εικόνα ότι διαχρονικά υπήρχαν προβλήματα και παθογένειες, ανεξαρτήτως του κόμματος που βρισκόταν στην εξουσία.

Βεβαίως, η δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή αφορά μόνο την περίοδο διακυβέρνησης της Ν.Δ.. Από την κυβέρνηση, ωστόσο, αναφέρουν ότι από τη δικογραφία δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για να προκύψει κατηγορητήριο που θα οδηγούσε σε προανακριτική και ότι εάν αυτά τα στοιχεία προκύψουν από τις εργασίες της Εξεταστικής, θα μπορούσε να γίνει η προανακριτική σε επόμενο χρόνο. Το πόσο πειστικό είναι αυτό, είναι μια άλλη υπόθεση.

Είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση η Εξεταστική είναι η λιγότερο επώδυνη επιλογή, που θα βοηθήσει πρωτίστως να κλείσουν εν δυνάμει εσωτερικά μέτωπα. Αφήνει, βεβαίως εκτεθειμένη την κυβερνητική πλειοψηφία σε κριτική για προσπάθεια συσκότισης, διάχυσης ευθυνών και συγκάλυψης, δεδομένων και των στοιχείων της δικογραφίας που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αλλά προφανώς, εκτιμήθηκε ότι η όποια φθορά θα είναι ελεγχόμενη. Πολύ περισσότερο αν επικρατήσει η εντύπωση ότι όλοι «έβαλαν το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.