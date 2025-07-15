ΗΠΑ: Νομοσχέδιο για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα

Νομοσχέδιο για την εμβάθυνση της σχέσης ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ με την Ελλάδα κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τα ηγετικά στελέχη της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο.

Η νέα διακομματική πρωτοβουλία που έχει τον τίτλο «Νόμος για την Καταγραφή της Συνεργασίας Ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και τα νησιά.

Υπό αυτό το πρίσμα, προβλέπεται ότι ο εκάστοτε Αμερικανός υπουργός Άμυνας θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο που θα εντοπίζει και θα παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδικότερα, η έκθεση θα περιλαμβάνει μια περιγραφή των δικαιωμάτων των βάσεων που παρέχονται βάσει της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία επιτρέπει στις δυνάμεις των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση σε τέσσερις επιπλέον στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους βουλευτές Γκρέις Μενγκ, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη. Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν αναγκάσει το Πεντάγωνο να αυξήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «η δραστηριότητα σε βάσεις όπως η Αλεξανδρούπολη και ο Κόλπος της Σούδας υπήρξε βασικός πυλώνας της προβολής ισχύος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, παίζοντας ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στον συνεχιζόμενο ανεφοδιασμό της Ουκρανίας».

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η βουλευτής Γκρέις Μενγκ είχε καταθέσει μια παρόμοια έκδοση αυτής της νομοθεσίας ως τροπολογία στον νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Γκρέις Μενγκ

«Η υποστήριξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ήταν προτεραιότητά μου από πρώτη στιγμή που ήρθα στο Κογκρέσο. Το Κουίνς φιλοξενεί μια ισχυρή και ενεργή ελληνική κοινότητα την οποία είμαι περήφανη που εκπροσωπώ. Αυτή η νομοθεσία θα βοηθήσει στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των εθνών μας υποστηρίζοντας την ισχυρή αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και διευρύνοντας τους ορίζοντες για τη συνεργασία ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για την υποστήριξη των συμμάχων μας και την αντιμετώπιση των αντιπάλων μας. Η Ελλάδα είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους μας και το Κογκρέσο πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας και να τιμά τις ελληνικές κοινότητές μας προωθώντας αυτή τη νομοθεσία».

Γκας Μπιλιράκης

«Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ. Ως ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, στην αντιμετώπιση της κακόβουλης επιρροής και στην υποστήριξη της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Ο «Νόμος για την Καταγραφή της Συνεργασίας Ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι η αμοιβαία επωφελής συμμαχία μας παραμένει ισχυρή, διαφανής και προσανατολισμένη στο μέλλον. Ενισχύοντας την αμυντική συνεργασία μας και εμβαθύνοντας τους δεσμούς μας στον τομέα των πληροφοριών και της ασφάλειας, η παρούσα νομοθεσία επιβεβαιώνει την κοινή μας δέσμευση για ειρήνη, δημοκρατία και κοινή ευημερία. Η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας όχι μόνο προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, αλλά βοηθά επίσης στην προστασία μιας ελεύθερης και σταθερής Ευρώπης».

Ντίνα Τάιτους

«Η σχέση ασφάλειας που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για να παραβλεφθεί. Γι' αυτό έχω ενώσει τις δυνάμεις μου με τους συναδέλφους μου στην υποστήριξη του νομοσχεδίου, διασφαλίζοντας ότι η κυβέρνηση ενημερώνει το Κογκρέσο για το πώς η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας και η δυνατότητα για μια τροποποιημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή διμερή συνεργασία των εθνών μας».

Νικόλ Μαλλιωτάκη

«Συμμετέχω με τους συναδέλφους μου στην εισαγωγή διακομματικής νομοθεσίας που εμβαθύνει τη διαρκή συμμαχία ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η ενίσχυση της συνεργασίας με τους Έλληνες εταίρους μας ενισχύει την ασφάλεια των ΗΠΑ, αποτρέπει την επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα. Αυτό το νομοσχέδιο απαιτεί επίσης τακτικές αναθεωρήσεις της θέσης των δυνάμεών μας και υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία βασικών τοποθεσιών όπως ο κόλπος της Σούδας και η Αλεξανδρούπολη. Με αυτό το μέτρο, επιβεβαιώνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν δίπλα στην Ελλάδα για να υπερασπιστούν τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες και να διασφαλίσουν την Ανατολική Μεσόγειο για τις επόμενες γενιές».

Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI), και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ.

Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής HALC

«Για πάνω από μια δεκαετία, το Κογκρέσο ηγείται της στενότερης διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας που υπήρξε ποτέ. Η βουλευτής Μενγκ έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό τον σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι βάσεις που καλύπτονται από τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Η νομοθεσία που αυτή και οι συνάδελφοί της εισάγουν θα βοηθήσει στη βελτιστοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος και θα οδηγήσει τη διμερή σχέση στο επόμενο επίπεδο.

Αλεξάντερ Κριστόφορ - Διευθυντής Νομοθετικών Υποθέσεων ΑΗΙ

«Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο επαινεί τη βουλευτή Γκρέις Μενγκ για τη συνεχή ηγεσία της στις αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διμερούς σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Το AHI την ευχαριστεί για την εισαγωγή αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αυξήσουν ενδεχομένως την αξιοποίηση των γεωστρατηγικών τοποθεσιών της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αλεξανδρούπολης.

Σάββας Τσίβικος, Υπάτος Πρόεδρος ΑΧΕΠΑ

«Η ετήσια έκθεση για τις σχέσεις ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, όπως συντάχθηκε από τον υπουργό 'Αμυνας, αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, που υπερβαίνει τακτικά τον στόχο του 2% του ΑΕΠ για τις στρατιωτικές δαπάνες, η Ελλάδα είναι ένας στενός και αξιόπιστος σύμμαχος. Η συνεργασία με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή είναι καθοριστική για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, και ο «Νόμος για την Καταγραφή της Συνεργασίας Ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας» της βουλευτή Μενγκ επιδιώκει μόνο να ενισχύσει αυτό. Η ΑΧΕΠΑ, μια κορυφαία ελληνοαμερικανική οργάνωση που στηρίζεται στη βάση της, επικροτεί την εισαγωγή του νομοσχεδίου και ζητά την ψήφισή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

