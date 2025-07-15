Πλεύρης: «Είναι αναγκαστικό να υπάρχει μια μόνιμη δομή μεταναστών στην Κρήτη, μπορεί και δεύτερη»

Για καθεστώς «περιορισμένης ελευθερίας» των διαμενόντων έκανε λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σχετικά με τη δημιουργία μόνιμης δομής ταυτοποίησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Κρήτη. Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο Action 24, δήλωσε ότι θα γίνει σίγουρα μία μόνιμη δομή, όπου θα γίνεται ταυτοποίηση από τις τοπικές αρχές και στη συνέχεια οι άνθρωποι θα μεταφέρονται στην ενδοχώρα.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στη δημιουργία συνθηκών ενός νόμιμου διαδρόμου από τη Λιβύη προς την Ευρώπη του οποίου μέρος είναι η Κρήτη, οπότε «είναι αναγκαστικό να υπάρχει μια μόνιμη δομή στην Κρήτη», ενώ δεν απέκλεισε τη δυνατότητα, προοπτικά να δημιουργηθεί και δεύτερη κλειστή δομή.

«Υπηρεσίες του υπουργείου μετανάστευσης βρίσκονται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να βρεθούν στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται και ενδεχομένως θα μπορούσαν το συντομότερο δυνατό να αλλάξουν χρήση ώστε να φιλοξενήσουν μετανάστες και αιτούντες άσυλο», επισήμανε ο υπουργός

Αναφερόμενος σε νούμερα, ανέφερε ότι το 2023 είχαμε 2.000 ροές όλο τον χρόνο, το 2024 είχαμε 4.000 ροές ενώ έχουμε 10.000 ροές μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εξήγησε πως εάν οι αφίξεις συνεχίζονταν με τον ρυθμό των 1.000 ατόμων ανά ημέρα, θα κατέρρεε κάθε δυνατότητα υποδοχής των ανθρώπων αυτών και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση προχώρησε στην τροπολογία περί τρίμηνης αναστολής των αιτήσεων ασύλου.

Ο κ. Πλέυρης επανέλαβε την πολιτική της κυβέρνησης για μια αυστηρή, σκληρή και δίκαια μεταναστευτική πολιτική, λέγοντας ότι «ακολουθούμε συνειδητά μια πολιτική αντικινήτρων και αυτό σιγά-σιγά πηγαίνει συνολικά στην Ευρώπη».

Διευκρίνισε ότι όποιος έρχεται παράνομα στην Ελλάδα, είτε θα επιστρέφει στη χώρα προέλευσής του, είτε θα μπαίνει φυλακή. «Άπαξ και έχεις μπει παράνομα, θα ξέρεις ότι ποτέ η ελληνική πολιτεία δεν θα σου δώσει σε κανένα χρονικό διάστημα το δικαίωμα να νομιμοποιηθείς. Ή συνεργάζεσαι να γυρίσεις ή μπαίνεις πέντε χρόνια φυλακή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός μετανάστευσης και ασύλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «τα σύνορα της Ελλάδος δεν θα είναι “σουρωτήρι” και είναι ξεκάθαρο ότι τα 3 εκατομμύρια που περιμένουν αυτή τη στιγμή στη Λιβύη να έρθουν στην Ευρώπη, εάν έρθουν θα δημιουργήσουν συνθήκες αντικατάστασης πληθυσμού» και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν 200 εκατομμύρια άνθρωποι που δεινοπαθούν εκτός Ευρώπης, δεν μπορούν όλοι αυτοί να έρθουν στην Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.