Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ είχε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ ο Έλληνας υπουργός ανέφερε πως κάλεσε τον Πιτ Χέγκσεθ να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα.

Σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Pete Hegseth @SecDef, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇺🇸. Στο ανωτέρω πλαίσιο προσκάλεσα τον ομόλογό μου να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα. pic.twitter.com/imCjPYaEGV — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2025

