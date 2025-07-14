Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Χέγκσεθ - Πρόσκληση στον αμερικανό υπ. Άμυνας για επίσκεψη στην Ελλάδα

Ο Έλληνας υπουργός, Νίκος Δένδιας ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε κάλεσε τον Πιτ Χέγκσεθ να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα

Δένδιας Πιτ Χέγκσεθ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ είχε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ ο Έλληνας υπουργός ανέφερε πως κάλεσε τον Πιτ Χέγκσεθ να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα.

Πιτ Χέγκσεθ Νίκος Δένδιας ΗΠΑ
