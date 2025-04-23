Ανακοίνωση για τα 27 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως η «παρακαταθήκη του θα αποτελεί την σταθερή μας πυξίδα για το παρόν και το μέλλον».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. Του πολιτικού ο οποίος με τις επιλογές του άλλαξε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι και ισότιμο συνομιλητή του δυτικού κόσμου και οδηγώντας την σταθερά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποστρεφόταν το λαϊκισμό και τη δημαγωγία και ήταν το πρότυπο ορθού πολιτικού λόγου. Η προσωπικότητα και το έργο του ταυτίστηκαν με την αλήθεια, την τόλμη, τον κοινωνικό προσανατολισμό και την προσήλωση στο καθήκον για μια Πατρίδα ασφαλή και υπερήφανη.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, η παρακαταθήκη του θα αποτελεί την σταθερή μας πυξίδα για το παρόν και το μέλλον».

