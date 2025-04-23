«Η προσιτή στέγη είναι δικαίωμα για όλους τους πολίτες και υποχρέωση της Πολιτείας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, η συνεκτική στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκε και στις χθεσινές ανακοινώσεις για την ενίσχυση των οικογενειών και των ευάλωτων συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «με αφορμή τις ανακοινώσεις για την επιστροφή ουσιαστικά ενός ενοικίου στη μεγάλη πλειοψηφία των ενοικιαστών στην πατρίδα μας από το 2025, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το συνολικό πλαίσιο των πολιτικών γύρω από το μεγάλο πρόβλημα της προσιτής στέγης».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε δε ότι «οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας συνετής και επιτυχημένης δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς ουσιαστικά είναι αυτές οι πολιτικές οι οποίες μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια να επιστρέψουμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα πίσω στους πολίτες μέσα από στοχευμένες πολιτικές».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η επιδότηση ουσιαστικά του ενοικίου με την επιστροφή του ενός ενοικίου είναι ένα μόνο μέτρο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας και πρόσθεσε «θέλω με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω ότι η κυβέρνησή μας, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, έχει εκπονήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, το οποίο αφορά και την προσφορά και τη ζήτηση και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένες, τη φορολογική απαλλαγή έως 16.000 ευρώ για ιδιοκτήτες οι οποίοι εκτελούν εργασίες ενεργειακής ανακαίνισης στα σπίτια τους, το πολύ σημαντικό πρόγραμμα Ανακαινίζω - Νοικιάζω για την ανακαίνιση παλαιών κλειστών ακινήτων».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, κυρίως διαμερισμάτων σε μεγάλες πόλεις, λέγοντας ότι «πρέπει να δώσουμε ένα γενναίο οικονομικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες, οι οποίες από το 2026 θα αναγκάζονται να καταβάλουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους και τα οποία παραμένουν κλειστά».

Ο πρωθυπουργός, επίσης, αναφέρθηκε «στο σημαντικό πρόγραμμα άτοκων δανείων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση παλιών ακινήτων και φυσικά το εμβληματικό πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής για την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας που έχει στην κατοχή του το Δημόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις για τη δημιουργία νέων κατοικιών ένα μέρος των οποίων θα μπορεί να διατεθεί με ευνοϊκούς όρους σε μελλοντικούς ενοικιαστές. Η συνεκτική λοιπόν στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, από την πλευρά της, δήλωσε ότι «είχαμε τη χαρά να εξηγήσουμε την πορεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής στην υλοποίηση των έργων, τόσο του αμιγώς κρατικού προϋπολογισμού όσο και των ευρωπαϊκών πόρων που έχει τραβήξει το υπουργείο για να ανακουφίσει αλλά και να ενισχύσει το ελληνικό νοικοκυριό. Με απόφαση του πρωθυπουργού, το υπουργείο πλέον Κοινωνικής Συνοχής είναι εδώ για να βοηθήσει, για να ενισχύσει το ελληνικό νοικοκυριό. Είναι ένα υπουργείο, όχι πρόνοιας, αλλά κοινωνικής, πολιτικής και κοινωνικής συνοχής, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις και στην ουσία».

Η υπουργός ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και για την επιτυχή πορεία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», αλλά και όλες τις δράσεις του υπουργείου που βρίσκονται σε εξέλιξη και στοχεύουν στην ενίσχυση της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, κυρίως ως προς το κομμάτι της ενίσχυσης των συμπολιτών μας στο στεγαστικό ζήτημα, η κ. Μιχαηλίδου είπε γι' αυτό το μείζον ζήτημα ότι «εξειδικεύσαμε τη συζήτηση στο τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε». Για να καταλήξει λέγοντας: «Το χρέος και τις υποχρεώσεις του υπουργείου μας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, αλλά και όλο τον φόρτο τον καθημερινό τον οποίο έχουμε να ολοκληρώσουμε για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας με το στεγαστικό, το δημογραφικό, την παιδική προστασία, την προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών αλλά και των ατόμων με αναπηρία. Συνεχίζουμε έχοντας ως πρόσημο την κοινωνική συνοχή, την ισότητα αλλά και την ευημερία του τόπου μας».

