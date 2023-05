Η AHEPA Βρυξελλών απένειμε αναμνηστική πλακέτα στον Νίκο Δένδια

Αναμνηστική πλακέτα έλαβε ο Νίκος Δένδιας από τη AHEPA Βρυξελλών.

Η κος Δένδιας τιμήθηκε για το έργο του ως Υπουργός Εξωτερικών.

«Η AHEPA Βρυξελλών μου απένειμε σήμερα αναμνηστική πλακέτα σε αναγνώρισή του έργου μου ως 🇬🇷 Υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter.

Brussels | AHEPA's District-28 awarded me today with a commemorative plaque in recognition of my work as 🇬🇷 Minister of Foreign Affairs. pic.twitter.com/9LmHGPrDGP