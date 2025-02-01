Η αγωνία του Μαξίμου για τον «οδοστρωτήρα» των Τεμπών

Της Δώρας Αντωνίου

Στην «ένταση της δουλειάς και την παραγωγή χειροπιαστού έργου» που ζήτησε χθες ο πρωθυπουργός από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου αντίδοτο στο ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνει η υπόθεση των Τεμπών. Τόσο πιεστικό που ίσως για πρώτη φορά στην σχεδόν εξαετή πορεία της κυβέρνησης το πεδίο ανάληψης πρωτοβουλιών δείχνει να έχει εξανεμισθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε «περισσότερα αποτελέσματα σε κάθε υπουργείο και από τον κάθε υπουργό ξεχωριστά» και θέλησε να στείλει θετικό μήνυμα για την τελική έκβαση και αυτής της δοκιμασίας: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε κυματισμούς. Θα τους ξεπεράσουμε, όμως, και πάλι, έχοντας οδηγό την αλήθεια και τη δράση», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς του να ξεπεράσουν εαυτούς και μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία «ένα έργο που μπορεί να απαιτούσε έναν χρόνο για να γίνει, τώρα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε λίγους μήνες». Αναφορά, πάντως, που έκανε ορισμένους να αναρωτηθούν πόσο ρεαλιστική είναι, δεδομένων των πολύ πρόσφατων φημών σε σκέψεις για ανασχηματισμό διότι υπάρχει προβληματισμός για την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.

Για την κυβέρνηση η φυγή προς τα εμπρός φαντάζει μονόδρομος. Όμως, είναι δεδομένη η αγωνία για όσα αναμένονται το επόμενο διάστημα και για τον ασύμμετρο χαρακτήρα που οι εξελίξεις λαμβάνουν, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, που δεν αποτελεί κατάλληλο πεδίο για σχεδιασμό ούτε καν μεσοπρόθεσμο και απαιτεί διαρκή εγρήγορση καθώς το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτό του αιφνιδιασμού.

«Βγαίνουν συνέχεια νέα γεγονότα. Κάθε μέρα «σκάει» κάτι καινούριο ή ανακυκλώνεται κάποιο στοιχείο που βρίσκεται από καιρό στις δικογραφίες, αλλά τώρα ανασύρεται και επαναπλασάρεται ως αποκάλυψη ή νέο δεδομένο» σχολιάζει σχετικά στέλεχος του πρωθυπουργικού επιτελείου. Παράλληλα, το θέμα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και ιδιαίτερη προσέγγιση, καθώς «είναι ένα ζήτημα που συγκινεί και πονάει όλο τον κόσμο», όπως αναγνωρίζεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει διαρκής επιφυλακή και για δηλώσεις και εμφανίσεις στελεχών της κυβερνητικής παράταξης στα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί κάποιες ακραίες εκφράσεις που ακούστηκαν στο παρελθόν να μην επαναλαμβάνονται, ωστόσο δεν έχουν εκλείψει εντελώς κάποιες αναφορές που έχουν καταγράψει τα ραντάρ του Μαξίμου και θεωρούνται μάλλον άστοχες.

Προεξοφλείται, πάντως, ότι μία βασική γραμμή άμυνας θα εξακολουθήσει να αποτελεί το μέτωπο με τη Hellenic Train. Χθες πύκνωσαν οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε πιθανή καταγγελία της σύμβασης με την εταιρεία, με στέλεχος του Μαξίμου να σχολιάζει σχετικά ότι «είναι δεδομένη η κατανόηση στην αγωνία του κόσμου για το ενδεχόμενο τα τρένα να μην είναι ακόμα ασφαλή». Την ίδια στιγμή, όμως, απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει η κριτική προς την κυβέρνηση γιατί δεν κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση πιο νωρίς.

Στην κυβερνητική ηγεσία αντιλαμβάνονται ότι έχουν μπροστά τους έναν αγώνα αντοχής, καθώς τα διαδοχικά ορόσημα στην εξέλιξη της υπόθεσης, τα πορίσματα που αναμένονται, η πορεία της δικαστικής έρευνας, οι κινήσεις της αντιπολίτευσης, προεξοφλούν ότι όλος ο Φεβρουάριος θα κινείται στον «αστερισμό των Τεμπών», που σαν οδοστρωτήρας εξαφανίζει κάθε άλλο θέμα. Στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο συζητήθηκαν μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. «Υπό κανονικές συνθήκες, το θέμα της νομοθετικής απαγόρευσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανηλίκους θα κυριαρχούσε στην επικαιρότητα. Πόσο ακούγεται σήμερα;», αναρωτιέται στέλεχος του επιτελείου της κυβερνητικής ηγεσίας.

