DW: Η Ράφα ανοίγει, η Αίγυπτος ανησυχεί, ο Τραμπ απειλεί

Δύο μέρες νωρίτερα, σε σχέση με όσα ορίζονται στη συμφωνία εκεχειρίας, αναμένεται να ανοίξει – εκτός απροόπτου – το φυλάκιο της Ράφα, στη μεθόριο Γάζας-Αιγύπτου. Η είδηση που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την κρατική ισραηλινή τηλεόραση επιβεβαιώθηκε από Ευρωπαίο ανώτατο αξιωματούχο, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με το καταρινό τηλεοπτικό δίκτυο ‘Αλ-Άραμπι’. Εντύπωση προκαλούν οι λεπτομέρειες, που αφορούν τις επί μέρους αρμοδιότητες που αποδίδονται στις εμπλεκόμενες χώρες και φορείς.



Η ευθύνη της λειτουργίας του φυλακίου της Ράφα ανατίθεται στην ευρωπαϊκή δύναμη EUBAM, όπως ακριβώς συνέβαινε κατά τη μακρινή διετία 2005-2007 κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής – ένα πλαίσιο που έπαψε να ισχύει από το καλοκαίρι του 2007, όταν πλέον η Χαμάς ανέλαβε να διακυβερνά de facto τον παλαιστινιακό θύλακα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Παλαιστινιακή Αρχή φαίνεται να «ανασυστήνει» την παρουσία της στο φυλάκιο. Ωστόσο, κάποια σημαντικά προσχήματα διατηρούνται, με τη σιωπηρή συναίνεση τόσο του Ισραήλ, όσο και της Χαμάς.

Σύμπραξη ΕΕ και Παλαιστινιακής Αρχής

Συγκεκριμένα, η ειδική ρύθμιση για τη λειτουργία του φυλακίου φέρεται να ορίζει ότι στην ευρωπαϊκή δύναμη θα ενταχθούν επιλεγμένοι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι αφενός δεν θα συνδέονται με τη Χαμάς, αφετέρου θα πρόσκεινται στην αντίπαλη παράταξη Φατάχ, αλλά δεν θα υπάγονται στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο ονομαστικός κατάλογος των Παλαιστινίων υπαλλήλων του φυλακίου θα έχει προηγουμένως εγκριθεί από τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα όσων κατοίκων της Γάζας θα διέρχονται από το φυλάκιο θα σφραγίζονται με τη θεώρηση εξόδου της Παλαιστινιακής Αρχής, του μοναδικού επίσημου παλαιστινιακού φορέα που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.



Η ομολογουμένως, πρωτότυπη από κάθε άποψη, ειδική διευθέτηση των κανόνων επαναλειτουργίας του φυλακίου ήταν αποτέλεσμα επανειλημμένων παρασκηνιακών επαφών που πραγματοποιήθηκαν στο Κάιρο το τελευταίο δεκαήμερο μεταξύ Ισραηλινών, Αμερικανών, Αιγυπτίων και Καταρινών αξιωματούχων, καθώς επίσης και εκπροσώπων της παλαιστινιακής κυβέρνησης της Ραμάλα με την ενεργό συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Χουσέιν Αλ-Σεχ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά και σαουδαραβικά μέσα.

«Χωρίς τον ξενοδόχο»

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις Ισραηλινών και Ευρωπαίων αξιωματούχων περί της εγκυρότητας των πληροφοριών που κάνουν τον γύρο του κόσμου από το πρωί, φαίνεται πως η σημερινή επαναλειτουργία του φυλακίου της Ράφα λογαριάστηκε «χωρίς τον ξενοδόχο».



Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος, μιλώντας σε Αμερικανούς δημοσιογράφους είπε ότι «τόσο η Ιορδανία, όσο και η Αίγυπτος είτε το επιθυμούν είτε όχι, εν τέλει θα δεχτούν να φιλοξενήσουν στο έδαφός τους χιλιάδες Παλαιστινίους που θα εκτοπιστούν από τη Γάζα στο πλαίσιο το αμφιλεγόμενου ‘σχεδίου εκκένωσης’», προκάλεσαν αντιδράσεις «επί του πεδίου», που εκπορεύονται από την ηγεσία του Αιγυπτίου Προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Χιλιάδες Αιγύπτιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην αιγυπτιακή πλευρά του φυλακίου της Ράφα για να διαδηλώσουν κατά μίας επικείμενης ‘μαζικής εξόδου’ Παλαιστινίων στο αιγυπτιακό έδαφος. Οι διαδηλωτές, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες υπό τον ήχο πατριωτικών τραγουδιών «τάσσονται υπέρ της παραμονής των Παλαιστινίων στην πατρώα τους γη» - μία εξέλιξη που οπωσδήποτε περιπλέκει ακόμα περισσότερο όσα ήδη διαδραματίζονται στη μεθόριο Γάζας-Αιγύπτου.

