Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

«Η κοινωνία έχει καταθέσει την απαίτηση να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στο έγκλημα το Τεμπών» δήλωσε ο πρόεδρος του "ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία" , Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την πρωτοβουλία κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.

"Θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όποτε αυτό γίνει εφικτό, με πρόταση των δημοκρατικών κομμάτων, θα συμμετέχουμε και θα υποστηρίξουμε. Το ζητήσαμε από σήμερα. Γιατί πιστεύουμε ότι αποδείξεις υπάρχουν και οι όροι υπάρχουν και η άποψη της κοινωνίας υπάρχει" τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. "Ο κύριος Μητσοτάκης καθυστερεί να δώσει απαντήσεις και, κάθε μέρα που περνάει, αποκαλύπτεται ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη συγκάλυψη του εγκλήματος" ανέφερε ο κ. Φάμελλος και συνέχισε:

"Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέει η κοινωνία. Καταθέσαμε αίτημα για συζήτηση προ ημερήσιας και μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη και τις νέες αποκαλύψεις, ζητήσαμε να υπάρξει μία πρόταση μορφής, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι δύσπιστη με τον κύριο Μητσοτάκη σε όλα τα επίπεδα".

"Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εμείς έχουμε βάλει σε προτεραιότητα, την προ ημερησία συζήτηση" πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και υπογράμμισε:

"Έχω την αίσθηση ότι και αυτή την καθυστερεί ο κύριος Μητσοτάκης και την πηγαίνει προς τα πίσω. Εμείς επιμένουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα να γίνει η προ ημερήσιας συζήτηση και θα μας δοθεί δυνατότητα και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να συζητήσουμε και για την πρόταση της δυσπιστίας. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί και να σκεφτεί και το παράδειγμα του Σέρβου ομολόγου του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

