Γλυπτά και επενδύσεις οι «αποσκευές» του Λονδίνου

Της Δώρας Αντωνίου

Η κορύφωση της κυβερνητικής κρίσης στη Γαλλία την ώρα που στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις δυνατότητες που ανοίγονται για επενδύσεις στη χώρα μας, λειτούργησε ενισχυτικά σε ένα από τα βασικά ζητούμενα της Αθήνας από το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη βρετανική πρωτεύουσα: να δείξει ότι η Ελλάδα διανύει περίοδο σταθερότητας δημοσιονομικής και πολιτικής, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο, κάνοντας τον απολογισμό της διήμερης επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο, εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Οι κορυφαίες εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επενδυτικά σχέδιά τους σε εκπροσώπους των μεγαλύτερων funds, που εκτιμάται ότι διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια της τάξεως των 30 τρισ. δολαρίων. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αποτυπώνεται ως σημαντικό, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές και οι μεταφορές.

Ο πρωθυπουργός επιδίωξε να στείλει σαφές μήνυμα ότι η χώρα μας έχει έναν καθαρό διάδρομο μπροστά της και ότι η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Παράλληλα, ότι δίνει βαρύτητα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια σειρά από τομείς και για τη βελτίωση των κυβερνητικών πολιτικών.

Εξίσου σημαντική αξιολογείται και η χθεσινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι διμερείς σχέσεις αφορούν ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων. Στην οικονομία, η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι δύο πολύ σημαντικές παράμετροι. Το Κυπριακό, που επίσης συζητήθηκε, βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, όσον αφορά την προοπτική επανάληψης των διαπραγματεύσεων. Η συνεργασία, όσον αφορά την αναθέρμανση των ευρω - βρετανικών σχέσεων και την θητεία της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι επίσης σημαντική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων στο μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για την Αθήνα, βεβαίως, το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει πρωταρχικής σημασίας. Ακόμα και πριν από την επίσκεψη, κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν ότι η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στη διαπραγμάτευση με το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε χθες είναι ότι, σε περίπτωση συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, η βρετανική κυβέρνηση δεν θα θέσει εμπόδια στην ολοκλήρωσή της. Κάτι που ούτε δεδομένο ήταν στο παρελθόν, ούτε αμελητέο είναι. Πολύ περισσότερο καθώς στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πυκνώνουν οι αναφορές ότι υπάρχουν εξελίξεις στην κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας.

