Λίβανος: Η ανοικοδόμηση στηρίζεται στην κοινωνία των πολιτών

Η αντιμετώπιση των καταστροφών από τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ επιβαρύνει την κοινωνία των πολιτών μιας και η κυβέρνηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της.Η πλειονότητα των περίπου 1,3 εκατομμυρίων Λιβανέζων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους υπό τον φόβο ισραηλινών πληγμάτων επιστρέφει σιγά-σιγά ύστερα από την συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ διάρκειας 60 ημερών. Την στιγμή που όλα δείχνουν ότι η εκεχειρία τηρείται σε κάποιο βαθμό, πολλοί Λιβανέζοι προβληματίζονται για το πώς θα επισκευάσουν ή θα ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά σήμερα τις υλικές, αλλά και τις οικονομικές ζημιές σε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ.



«Το κόστος ανοικοδόμησης συνιστά τεράστιο βάρος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει σχεδόν καταρρεύσει», δηλώνει στην DWη Άννα Φλάισερ, διευθύντρια του γραφείου του γερμανικού Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στη Βηρυτό: «Σε αυτό το πρώιμο στάδιο προέχει νομίζω η επιστροφή των πολιτών και η καταγραφή των ζημιών στις περιουσίες τους. Το κόστος είναι τεράστιο και επιβαρύνει μια οικονομία σε κρίση. Είναι σαφές ότι από μόνη της η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να επωμιστεί το βάρος της ανοικοδόμησης. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να αξιολογηθούν και να κατανοηθούν οι ανάγκες».

Όλα εξαρτώνται από την τήρηση της εκεχειρίαςΉδη πριν την σύγκρουση μεταξύ της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και Ισράηλ, ο Λίβανοςβρίσκονταν σε δεινή κατάσταση τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Μια υπηρεσιακή κυβέρνηση διοικεί εδώ και δύο περίπου χρόνια, με το πραγματικό κενό εξουσίας όμως να καθιστά δύσκολη την λειτουργία των κυβερνητικών οργάνων. Σήμερα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχεδόν το 80% του πληθυσμού του Λιβάνου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, την ώρα που ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 250%.Η Λιν Ζογιαγκιάν επικεφαλής πλατφόρμας κοινωνικών επενδύσεων, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αφιλοκερδώς ή με πολύ μικρό τίμημα, δηλώνει στην DW: «H τήρηση της κατάπαυσης του πυρός καθώς και η στάση της διεθνούς κοινότητας υπέρ της σταθερότητας του Λιβάνου επηρεάζουν όχι μόνο το πώς οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες, αλλά και το πώς οι χρηματοδότες θα δεσμεύσουν οικονομικούς πόρους».Ο Σαλά Σεμπράουι, αντιδήμαρχος Τύρου, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών: «Οι ανάγκες του πληθυσμού είναι τεράστιες και ο δήμος έχει περιορισμένους πόρους», δηλώνει στην DW και προσθέτει ότι προς το παρόν ο δήμος επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης. «Σχεδόν το 90% της πόλης βρίσκεται στο σκοτάδι», υπογραμμίαζει ο αντιδήμαρχος και καταλήγει λέγοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λεπτομερές σχέδιο ανοικοδόμησης ούτε έχει συνεδριάσει ακόμα το δημοτικό συμβούλιο.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

