Παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στα τεκταινόμενα στην Κεντροαριστερά έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας στο 4ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου εκτίμησε ότι «η εικόνα, μας λέει ότι πάρα πολύ δύσκολα θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση», και πρόσθεσε: «Δεν έχω μαντικές ικανότητες. O κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου δεν είναι θετικό, είναι προς όφελος της δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε».

Όσο για τον προσωπικό του ρόλο σημείωσε: «Δεν είμαι δυστυχής που δεν βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή αυτή την ώρα. Δεν με εμπνέει η συγκυρία. Μπορεί ένας ενεργός πολιτικός να κάνει σημαντικά πράγματα ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι γι αυτό τον χώρο. Θα πορευθώ έτσι και θα προσπαθήσω να υπάρξει εναλλακτική σε αυτό τον τόπο».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και σε όσα γράφει η 'Ανγκελα Μέρκελ για τον ίδιο στα απομνημονεύματά της που εκδόθηκαν πρόσφατα διεκδικώντας αναδρομικά την δικαίωση του για τις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει. Είπε ο κ. Τσίπρας: «Όταν πας να διαπραγματευτείς ξεκινάς από μία θέση αντίδρασης. Δεν έχει πειράξει την ίδια, αλλά φαίνεται ότι έχει πειράξει εσάς. Μελέτησα όλες τις εναλλακτικές επιλογές, όμως ουδέποτε σκέφθηκα την επιλογή της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Αν δεν υπήρχε η εμμονή της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Στην 17ωρη διαπραγμάτευση υπήρξε επιμονή Σόιμπλε για την οποία με ενημέρωσε προσωπικά ο Μπάρακ Ομπάμα να πάμε σε ένα Ταμείο που θα το διαχειρίζονται ξένοι στο Λουξεμβούργο. Ο Τόμσεν επέμενε σε δεύτερη περικοπή των συντάξεων…Την ιστορία την γράφουν οι νικητές. αλλά μετά έρχεται το foreign office και αποχαρακτηρίζουν κάποια αρχεία».

Ο κ. Τσίπρας στράφηκε εναντίον εκείνων που όπως είπε «πρωτοστάτησαν σε αυτή την προπαγάνδα» και πρόσθεσε: «Κάποιοι ήταν και Μερκελιστές. Το βιβλίο αυτό είναι προφανές ότι έχει την δική της υποκειμενική οπτική, αλλά η Μέρκελ ήταν πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής. Παραθέτει γεγονότα που είναι αναμφισβήτητα.Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει την χώρα. Το '14 και το 15 δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί».

Για την πρώτη του επίσκεψη στο Βερολίνο είπε: «όταν πήγα στο Βερολίνο καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Μου είπε ότι "εδώ έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε 14 δεσμεύσεις και ο Σαμαράς έχει εκπληρώσει μόνον μία". Είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνουμε μια γιαλαντζί έξοδο. Να βγούμε, αλλά να μπούμε σε μια πιστοληπτική γραμμή…Είναι μύθος ότι η διαπραγμάτευση κόστισε 100 δισ. Η αλήθεια είναι πως αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κωλοτούμπα ήταν ένα plan b. Το plan a ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Έτσι καταρρίπτεται ο μύθος ότι το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο όλων. Έρχεται η στιγμή της ιστορικής αποτίμησης όπου όλα θα οδηγηθούν στα πραγματικά τους μεγέθη. Από τα μνημόνια βγήκαμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και η Μέρκελ το 2018 σώθηκε και η Ευρώπη».

Αναφέρθηκε στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και καταφέρθηκε κατά του Μεγάρου Μαξίμου χρεώνοντας της την ονοματολογία. «Ο Χρήστος Ράμος είναι ένας αξιοσέβαστος και αδέκαστος δικαστής. Ωστόσο αν θέλουμε να είμαστε θεσμικοί δεν πρέπει να μπούμε σε ονοματολογία που έχει ανοίξει με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Ενώ υπάρχει η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου γιατί η κυβέρνηση αναζητά άλλο πρόσωπο; Τι λάθος έχει κάνει; Πρόκειται για παιχνίδι της ΝΔ με τους θεσμούς».

Αναφέρθηκε και στην οικονομία κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για «Παρεοκρατεία» και εξήγησε: «Αν δεν περνάς από το Μαξίμου δεν παίρνεις δάνειο και δεν έχεις χρηματοδότηση».

Για την πρόταση Ανδρουλάκη για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών υποστήριξε ότι «η πρόταση είναι too little, too late. Χρειάζεται μεγαλύτερη φορολόγηση και τα χρήματα να πηγαίνουν σε ένα ταμείο εγγυοδοσίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό».

Πηγή: skai.gr

