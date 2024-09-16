Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην τακτική «κοντά στην κοινωνία» επιστρέφει εκ νέου το επόμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο η κυβέρνηση να ενισχύσει την παρουσία της δίπλα στους πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μετά τις εξαγγελίες του κυβερνητικού πλάνου για την επόμενη χρονιά, από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και των στόχων του για την επόμενη τριετία της κυβερνητικής θητείας, μέχρι τις εκλογές του 2027, κυβερνητικά στελέχη τις επόμενες μέρες ξεκινούν περιοδείες σε όλη την χώρα. Στο πλαίσιο της προτροπής του Κυριάκου Μητσοτάκης για «καμία μέρα χαμένη» Υπουργοί, βουλευτές αλλά και τοπικά κομματικά στελέχη, αναμένεται να «οργώσουν» τη χώρα, προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα και να “αναθερμάνουν” την άμεση επαφής τους με τους πολίτες, ώστε να εµπεδωθεί το µήνυµα ότι το κράτος είναι παρόν κάθε στιγµή και όχι µόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, επαναπροσεγγίζοντας την εκλογική βάση.

Εκτός από την ανάκτηση της επαφής με τους πολίτες και την κοινωνία, αντικείμενο των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών θα είναι η παρουσίαση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας τις θετικές επιπτώσεις τους για τους πολίτες και συγκεκριμένες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, ενώ παράλληλα θα γίνεται και από κοντά η παρακολούθηση της δρομολόγησης και της υλοποίησης των έργων που έχει προωθήσει η κυβέρνηση. “Σημαντικό να μην χάσουμε την επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες της” σχολίαζε κυβερνητικός παράγοντας, δίνοντας έμφαση στην αμφίδρομη σχέση κράτους - πολίτη που παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών επιλογών και πρωτοβουλιών.

Το κυβερνητικό πλάνο των επισκέψεων και περιοδειών έχουν αναλάβει να τρέξουν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης και η γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα ενώ τα κλιμάκια που θα επισκεφτούν την περιφέρεια έχουν κληθεί να καταγράψουν τα προβλήματα που θα τους αναφέρονται, τις παρατηρήσεις και τις ανάγκες των πολιτών, προκειμένου με την επιστροφή τους στην Αθήνα να δρομολογούνται οι απαραίτητες κινήσεις και πολιτικές προς επίλυσή τους.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η επαναπροσέγγιση των λεγόμενων «δυσαρεστημένων» παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ, οι οποίοι για διάφορους λόγους που εκπορεύονται από την κυβερνητική πολιτική του προηγούμενου διαστήματος, αποστασιωποιήθηκαν από την γαλάζια παράταξη και έστειλαν το μήνυμά τους μέσα από τις κάλπες των ευρωεκλογών του περασμένου Ιουνίου. Μερίδα αυτών των παραδοσιακών ψηφοφόρων, βρέθηκαν άλλωστε και στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από το βήμα της ΔΕΘ, με τις ρυθµίσεις στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελµατιών, ενός παραδοσιακά πολιτικού ακροατηρίου της ΝΔ, ή με την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, ο οποίος “γύρισε την πλάτη” στο κυβερνών κόμμα εκφράζοντας διαφωνίες με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική και αποτυπώνοντάς της στην ευρωκάλπη του Ιουνίου. Στο “μικροσκόπιο” του Μεγάρου Μαξίμου τίθεται και το συντηρητικό κοινό, όπως εκδηλώθηκε και από το λόγο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση με μέτρα και εξαγγελίες για το Δηµογραφικό και τα µέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, ένα ζήτημα που παραδοσιακά απασχολεί το συντηρητικό εκλογικό ακροατήριο.

Σε ότι αφορά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κυβερνητικού σχεδιασμού, η Βόρεια Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς στις τελευταίες ευρωεκλογές αποτυπώθηκε ότι οι πολίτες της κινήθηκαν δεξιότερα της ΝΔ, ενώ οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν και καταγράφουν τη δυναμική των ίδιων κομμάτων σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

Πηγή: skai.gr

