Τις αντιδράσεις των ελληνικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα σχολικά βιβλία στα σχολεία της Τουρκίας σχετικά με την «Γαλάζια Πατρίδα» σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, σύμφωνα με τον ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

«Οι Έλληνες εξέτασαν τα σχολικά βιβλία για τη Γαλάζια Πατρίδα και έγινε πρωτοσέλιδο» σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα προβάλλοντας δημοσιεύματα από τα ελληνικά μέσα τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα.



Τουρκικά σενάρια για διάλογο με αφορμή την επίσκεψη και τις δηλώσεις Σίσι

Παράλληλα, Τούρκος πολιτικός αναλυτής αναφέρεται σε άρθρο του στην επίσκεψη του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην Τουρκία και σχολιάζει τις δηλώσεις του ο οποίος είχε μιλήσει για συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο για να μειωθεί η ένταση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο αναλυτής εμφανίζει ένα σενάριο διάλογου όλων των παράκτιων χωρών, δηλαδή Ελλάδας, Τουρκίας, Αιγύπτου και Λιβύης.

«Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος και Λιβύη θα μπορούσαν να συζητήσουν τις διαφορές τους» σχολιάζει χαρακτηριστικά η τουρκική Hurriyet.

«O κ. Σίσι δήλωσε ότι στόχος είναι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης μείωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και η εξεύρεση λύσης στις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των παράκτιων χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με τον κ. Σίσι, αυτό θα καταστήσει δυνατή τη χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής για την ευημερία όλων των λαών μέσω της συνεργασίας. ´Όταν ο κ. Σίσι λέει «παράκτιες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου» εννοεί ένα πολλαπλό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.Εδώ προκύπτει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Η διμερής συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Τρίπολης τον Νοέμβριο του 2019 καθορίζει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στα νότια, ξεκινώντας από το τέλος των χωρικών υδάτων του νησιού της Κρήτης. Από την άλλη πλευρά, η Αίγυπτος και η Ελλάδα έχουν μια συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2020 ως αντίδραση σε αυτό το μνημόνιο. Οι δικαιοδοσίες στις δύο συμφωνίες αλληλεπικαλύπτονται σε ορισμένα σημεία.

Όλες αυτές οι πτυχές του θέματος προμηνύουν ότι μια πολύ περίπλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία διαπραγμάτευσης που έρχεται την επόμενη περίοδο. που θα περιλαμβάνει πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Ελλάδας» σχολιάζει ο πολιτικός αναλυτής Σεντάτ Εργκίν.

«Ερχόμενη σε αντιπαράθεση με την Αίγυπτο, η Τουρκία έμεινε μόνη όχι μόνο στον αραβικό κόσμο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στην ενεργειακή εξίσωση όσο και στη διαδικασία οριοθέτησης των θαλάσσιων δικαιοδοσιών. Με τα χέρια της η ίδια η Τουρκία άφησε την Αίγυπτο στην αγκαλιά του «μετώπου του κακού» που αποτελείται από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου.( Κυπριακή Δημοκρατία)» λέει ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης, Χασάν Γκιουγούς.

Αντιδράσεις για την παρουσία των ΗΠΑ σε Κρήτη, Αλεξανδρούπολη και Κύπρο

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρονται στην αμυντική συνεργασία της Κύπρου με τις ΗΠΑ και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, συνδέουν αυτή τη συνεργασία και την παρουσία των ΗΠΑ στην Κρήτη, με τη συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη.

«Μπήκαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τον οδικό χάρτη συνεργασίας στην Άμυνα. Σε αυτή την απόφαση αντιδράει το υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ τονίστηκε πως η ασφάλεια της Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου έχει ζωτική σημασία για τις ΗΠΑ και την Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης πως οι δυσκολίες στην ασφάλεια της περιοχής μπορούν να αντιμετωπιστούν με την συνεργασία των συμμαχικών και χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας» σχολιάζει η παρουσιάστρια της Haberturk, Έλα Ρουμέισα Τζεβετζι.

«Επετεύχθη μια σημαντική στρατιωτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης( Κυπριακή Δημοκρατία) στην οποία έκανε αναφορά και το υπουργείο Άμυνας και αντέδρασε . Στην πραγματικότητα συνέβη το εξής οι ΗΠΑ που με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στην Κρήτη και στην Αλεξανδρούπολη, τώρα ξεκίνησε να εγκαθιστά δυνάμεις στην Αν.Μεσόγειο.

«Eμείς θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας εδώ.Οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει και εγκαταστήσει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα στην Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων απο τα σύνορα της Τουρκίας. Το ίδιο έκαναν και στην βάση της Σούδας η οποία είναι η μεγαλύτερη ναυτική βάση των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο. Όπως γνωρίζουμε πως άνοιξαν και το στρατόπεδο του Βόλου για τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Σε αυτά είχε αντιδράσει η Τουρκία.Στη Σούδα είχαν προσγειωθεί 10 F-35 14 μαχητικά F-15 και είχαν εγκατασταθεί 500 πεζοναύτες. Τώρα δε, οι δυνάμεις του 6ου Στόλου των ΗΠΑ αναμένεται να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κρήτη και στην Κύπρο.» υποστηρίζει η παρουσιάστρια του Haber Global, Ντιλέκ Γκιουλ.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Τουρκία ετοιμάζει ατσάλινο θόλο»

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα αναφέρονται στην προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τον ατσαλινο θόλο για να προστατευτεί.

«Θα καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας και θα την προστατεύει από αεροπορικές απειλές» σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Μανώλης Κωστίδης μέσα στο θόλο δεν υπάρχουν οι S-400.

Αναφερόμενα στον ατσάλινο θόλο τα τουρκικά μέσα αναφέρουν: «Πρώτα θα εντοπίζεται ο στόχος, μετά θα εξετάζεται το μέγεθος της απειλής με το σύστημα "Ατσάλινος Θόλος" όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα θα λειτουργούν ταυτόχρονα» λέει το ρεπορτάζ του Haberturk.

«Είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα που θα καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας. To σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα της Roketsan, Aselsan, Tubitak και της ΜΚΕ» λέει ο Μουράτ Ικιντζί, πρόεδρος της εταιρείας Rokestan.

«Στον "Άτσάλινο Θόλο" θα υπάρχουν τα αντιαεροπορικά συστήματα Sungur και Ηisar. To Siper. ua είναι το αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς και το ΑLKA θα είναι το σύστημα λέιζερ» συνεχίζει το Haberturk.

