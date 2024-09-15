Το 2025, Ελλάδα και Ινδία συμπληρώνουν 75 χρόνια διπλωματικών σχέσεων κι αυτό αποτελεί μία, ακόμη, ευκαιρία εμβάθυνσης σε ένα ορόσημο που όλοι θα θυμόμαστε.

Αυτό σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, που διαβάστηκε στην έναρξη του συνεδρίου Horasis India Meeting Athens in collaboration with CII (Confederation of Indian Industry) του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου.

Ο υπουργός αναφέρει στον χαιρετισμό του τα εξής:

«Σε έναν κόσμο που υπόκειται σε συνεχή αλλαγή -με τον πλανήτη μας να έχει μπει για τα καλά στην εποχή της κλιματικής κρίσης- σε ένα διεθνές σύστημα σε αναταραχή με πολέμους και συγκρούσεις, η ανθρωπότητα είναι διαρκώς αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Προκλήσεις που μας καλούν και απαιτούν διεθνή συνεργασία. Ελλάδα και Ινδία είναι δύο δημοκρατικές χώρες: η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη. Με όλη τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής μου, πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να καθορίσουν το μέλλον αυταρχικά και λαϊκίστικα καθεστώτα.

Η ευθύνη της απόφασης και της απάντησης ανήκει και πρέπει να δοθεί από τη δημοκρατία. Γιατί η Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την ελευθερία, τον σεβασμό ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη, τη συνεχή προσπάθεια για ευημερία και πρόοδο, την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Και η Ινδία είναι η απόδειξη πως η δημοκρατία μπορεί να λειτουργεί και να είναι αποτελεσματική σε κάθε μέγεθος, σε κάθε εποχή: από την πόλη κράτος, την Αρχαία Αθήνα των λίγων χιλιάδων πολιτών, μέχρι την μεγάλη σας χώρα του 1,4 δισ. κατοίκων.

Οι σχέσεις Ελλάδας - Ινδίας έχουν μπει σε νέα τροχιά μετά τις επισκέψεις που αντάλλαξαν πρόσφατα οι ηγέτες μας, οι πρώτες που έγιναν μετά από πολλά χρόνια. Ελλάδα και Ινδία ενισχύουμε τις διμερείς σχέσεις και ταυτόχρονα συμμετέχουμε δημιουργικά στις πολυμερείς διεργασίες, στα διεθνή φόρα για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων.

Η κοινή διακήρυξη προβλέπει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στην ασφάλεια και την άμυνα, τις επενδύσεις, το εμπόριο, την επιστήμη, την τεχνολογία, τον κυβερνοχώρο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τη γεωργία.

Ελλάδα και Ινδία μπορούμε και πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης, καθώς μοιραζόμαστε και δουλεύουμε για τις μεγάλες πανανθρώπινες αξίες -με κορυφαία την ειρήνη- για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, εκτοπισμένους και ανθρώπους σε κίνδυνο. Για έναν κόσμο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων, τη δίκαιη κατανομή τους, εξασφαλίζοντας τροφή και νερό, αλλά και ίσες δυνατότητες εξέλιξης και προόδου.

Οι προοπτικές είναι θετικές. Ο διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, το «IMEC project» -το οποίο δρομολογήθηκε από την Ινδία κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στη G20- περνά από το σημείο που βρίσκεστε σήμερα.

Η Ελλάδα είναι στο σταυροδρόμι δύσης και ανατολής, βορά και νότου. Είμαστε η πύλη της Ευρώπης: έχουμε τα λιμάνια, τις υποδομές logistics και φυσικά την ελληνική ναυτιλία. Και θέλουμε τη συνεργασία μαζί σας σε όλους τους τομείς. Την υψηλή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη -όπου η μεγάλη σας χώρα έχει πετύχει πραγματικά θαύματα- την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εργατικού δυναμικού».

Επιπλέον, στον χαιρετισμό σημειώνεται ότι το 2025 Ελλάδα και Ινδία κλείνουν 75 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και συνεχίζει: «Αυτό αποτελεί, μία ακόμη ευκαιρία εμβάθυνσης σε ένα ορόσημο που όλοι θα θυμόμαστε. Γιατί, έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Όπως έχει δηλώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενίσχυση και τόνωση της εταιρικής σχέσης με την Ινδία αποτελεί προτεραιότητα για την επερχόμενη δεκαετία.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει πως η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Ινδία θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης.

Προχωράμε μπροστά, προχωράμε μαζί λοιπόν, διότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας δεν είναι μια διπλωματική προσπάθεια - είναι μια γιορτή της ανθρωπιάς μας. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τους λαούς μας και να συμβάλλουμε θετικά στην παγκόσμια κοινότητα».

