Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Απόστολος Γκλέτσος με μια ανάρτησή του στο Facebook. «Σήμερα τελειώνει κάθε σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο λόγος προφανής...», έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή του:

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το κόμμα και ο Γιώργος Τσίπρας με αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εδώ και καιρό περάσει από την αναξιοπιστία που αποτυπώθηκε στη δραματική συρρίκνωση των εκλογών του 2023, στην ανυποληψία: δεν είναι ότι ο κόσμος απλώς δεν πιστεύει ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει εναλλακτική προοπτική, αλλά δεν πιστεύει καν για πολλά από τα επώνυμα στελέχη του ότι πιστεύουν αυτά που λένε. Μοιάζουν όλα ένα παιχνίδι. Έχουν άδικο;», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του, κάνοντας παράλληλα λόγο και για «κατάντια» στο κόμμα.

