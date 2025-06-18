Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γκλέτσος: «Σήμερα τελειώνει κάθε σχέση»

Ο λόγος προφανής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Απόστολος Γκλέτσος 

Γκλέτσος

Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Απόστολος Γκλέτσος με μια ανάρτησή του στο Facebook. «Σήμερα τελειώνει κάθε σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο λόγος προφανής...», έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή του: 

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το κόμμα και ο Γιώργος Τσίπρας με αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ  έχει εδώ και καιρό περάσει από την αναξιοπιστία που αποτυπώθηκε στη δραματική συρρίκνωση των  εκλογών του  2023,  στην  ανυποληψία:  δεν είναι ότι ο κόσμος απλώς δεν  πιστεύει ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ  να  αποτελέσει  εναλλακτική προοπτική, αλλά  δεν  πιστεύει  καν  για  πολλά από τα επώνυμα στελέχη του ότι πιστεύουν αυτά που λένε. Μοιάζουν όλα ένα παιχνίδι. Έχουν άδικο;», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του, κάνοντας παράλληλα λόγο και για «κατάντια» στο κόμμα. 

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Απόστολος Γκλέτσος ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark