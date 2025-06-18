Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, συγχαρητήρια «στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, όπως και στα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων πολιτών από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου».

Συγχαρητήρια στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας @HAFspokesperson και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, όπως και στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων πολιτών από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου. pic.twitter.com/cNOD2AtzQV — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.