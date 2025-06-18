Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Δένδια στην Πολεμική Αεροπορία για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων και ξένων πολιτών από το Ισραήλ

Τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, όπως και τα στελέχη του ΥΠΕΞ συνέβαλαν στην επιτυχή επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νίκος Δένδιας πορτραίτο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, συγχαρητήρια «στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, όπως και στα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων και ξένων πολιτών από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας πολεμική αεροπορία Ισραήλ Αίγυπτος υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Εξωτερικών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark