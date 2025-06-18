Αυτιάς σε Κομισιόν: Επείγει νέος μηχανισμός χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε ότι επείγει, μετά τη λήξη του, η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού οργάνου το οποίο θα στηρίζει τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέφερε ότι ωφελήθηκαν με αρκετά δις πολλά κράτη και οι προϋπολογισμοί τους, όπως η Ελλάδα, η οποία είναι στην πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης ωφελήθηκαν πολλαπλώς δεκάδες κράτη μέλη και η εξέλιξη αυτή πρέπει να έχει συνέχεια με ένα νέο απλοποιημένο πρόγραμμα, το οποίο θα στηρίζει:

Την οικονομική ανάπτυξη

Τις θέσεις εργασίας, το Στεγαστικό και το Δημογραφικό

Τη βελτίωση της ζωής σε Υγεία, Παιδεία, Υποδομές

Τις Περιφέρειες και τις πόλεις με κονδύλια

Την κάλυψη των συνόρων

Όλες τις πολιτικές που αφορούν τον άνθρωπο

Πρέπει η Ευρώπη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ιδίως τώρα που οι κίνδυνοι λόγω των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή πολλαπλασιάζουν την οικονομική πίεση στα κράτη μέλη, κατέληξε στην ομιλία του ο Γ. Αυτιάς.

Ακολουθεί η παρέμβαση του Γ. Αυτιά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Κύριε Επίτροπε σας ευχαριστώ θερμά. Ωφελήθηκαν πάρα πολλές χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κρατώ στα χέρια μου κ. Επίτροπε την έκθεση για την Ελλάδα. Είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρώπης σε ότι αφορά την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και η εξέλιξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ελάτε λοιπόν να σκεφτούμε και κάτι άλλο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή, να φέρουμε ένα ακόμη πρόγραμμα που θα ωφελήσει τις χώρες, θα ωφελήσει τις κοινωνίες, θα ωφελήσει την οικονομία, θα ωφελήσει την επιχειρηματικότητα, θα στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω απ’ όλα κ. Επίτροπε τους λαούς μας, οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη μετά και τα τελευταία γεγονότα. Σας ευχαριστώ θερμά».

Πηγή: skai.gr

