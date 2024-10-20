Ζαμπάρας: Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω πολιτικό απατεώνα τον Κασσελάκη - Έγιναν πολλά λάθη

«Όλες αυτές οι δηλώσεις δεν δημιουργούν ένα κλίμα ηρεμίας, ψυχραιμίας και μία λογική ενότητας ενόψει συνεδρίου και εκλογής νέου προέδρου. Θα ήθελα να είμαστε πιο προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο και να μη ρίχνουμε συνεχώς νερό στο μύλο της εσωστρέφειας», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας, με αφορμή την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη ότι «δεν τον αφήνουν να χάσει».

«Το τελευταίο διάστημα, παρατηρούμε συνεχώς δηλώσεις που εντείνουν την εσωστρέφεια και δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Έχουμε έαν κοινό σπίτι, να μείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε ο κ. Ζαμπάρας.

Τόνισε, επίσης, ότι «υπάρχει μία συλλογική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, για να σταματήσει αυτή η οδύσσεια για τον ΣΥΡΙΖΑ και να φτάσουμε στην Ιθάκη, θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να πάμε στις εκλογές νέου προέδρου και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί. Η ύπαρξη του χώρου την επόμενη μέρα, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη».

Αναφορικά με ενδεχόμενη αποχώρηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους, ο κ. Ζαμπάρας δήλωσε: «Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήμασταν βουλευτές εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπήρχε και ο Αλέξης Τσίπρας να μετουσιώσει σε πράξη όλη αυτή την ωραία διαδρομή που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση».

Ωστόσο, ο κ. Ζαμπάρας διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας» που απέδωσε ο Γιώργος Τσίπρας στον Στέφανο Κασσελάκη. «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο έναν πρώην πρόεδρο. Έγιναν πολλά λάθη όλο το προηγούμενο διάστημα, μία πολύ μεγάλη περίοδος έντασης στην οποία θα πρέπει να βάλουμε τελεία. Οι λύσεις είναι πολιτικές, οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Να πάμε σε συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου και να σταματήσει η Οδύσσεια του ΣΥΡΙΖΑ και να φτάσουμε επιτέλους στην Ιθάκη».

Πηγή: skai.gr

