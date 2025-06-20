Γκιουλέρ: Προστατεύουμε χωρίς συμβιβασμούς τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αναφορά στη «Γαλάζια Πατρίδα» έκανε μεταξύ άλλων ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ με αφορμή τη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ - Ιράν επισημαίνοντας ότι η Τουρκία παραμένει σε επαγρύπνηση και προστατεύει χωρίς συμβιβασμούς τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

«Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλει ότι ως Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στο υψηλότερο επίπεδο σε οποιαδήποτε εξέλιξη που μπορεί να προκύψει» ανέφερε σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης και πρόσθεσε:

«Παράλληλα με τα καθήκοντά μας στα σύνορα και με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, προστατεύουμε χωρίς συμβιβασμούς τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στη "Γαλάζια Πατρίδα" και την "Πατρίδα των Αιθέρων"».

«Οι παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες ξεκίνησαν από τη Γάζα και επέκτειναν στον Λίβανο, και τώρα στοχεύουν το γείτονά μας Ιράν, ενέχουν τον κίνδυνο να σύρουν την περιοχή μας σε μεγαλύτερο χάος. Ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είμαστε πάντα σε εγρήγορση και σε επαγρύπνηση απέναντι σε αυτές τις χαοτικές εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα».

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε είδους αρνητική εξέλιξη και κάθε σενάρια και συνεχίζουμε τις προετοιμασίες μας» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.