Κικίλιας στον ΣΚΑΪ για τα στενά του Ορμούζ: Μελετάμε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις μας

«Εάν προκύψει κλείσιμο των στενών του Ορμούζ - που είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο - θα επηρεάσει όλη την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο την ναυτιλία, καθότι τα πλοία και ο εμπορικός στόλος, παγκοσμίως, που διακινεί το 90% του εμπορίου, θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει σε λιμάνια ευρωπαϊκά, αμερικανικά κοκ» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι μια πολύ ευμετάβλητη συντεταγμένη, «καθότι ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου 7-10% τις τελευταίες μέρες, λόγω αυτής της τεράστιας κρίσης».

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε για ακόμη μία φορά, ότι προτεραιότητα αποτελούν οι ναυτικοί μας και τα πλοία μας, σημειώνοντας ότι «έχουμε κατά μέσο όρο 170 με 180 ελληνόκτητα πλοία στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Περσικού και 70 με 80 πλοία περνάνε ανά εξάωρο ή οκτάωρο, από τα στενά του Ορμούζ και 15 με 20 πλοία με ελληνική σημαία. Μελετάμε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις μας. Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδει notice, δηλαδή προειδοποιητικές ειδοποιήσεις, ανά πάσα στιγμή, προς όλα τα πλοία μας και τους πλοιοκτήτες μας». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίθεση, μέχρι στιγμής, σε κανένα πλοίο στην περιοχή.

Αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις που διασφαλίζουν την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, ο υπουργός τόνισε πως, ήδη, τρέχουν διαγωνισμοί για την προμήθεια drone, σενσόρων, δορυφορικών λήψεων, καμερών Inflared και ειδικών τεχνολογικών δεδομένων για το Λιμενικό Σώμα, «έτσι ώστε, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου, να μπορεί να έχει τα μάτια του στο Ανατολικό Αιγαίο και να βλέπει τα πάντα» όπως είπε και πρόσθεσε: «Εάν στους 15 μήνες που προηγήθηκα στην Πολιτική Προστασία, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, που υλοποίησα το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα προμηθειών στην Πολιτική Προστασία και τώρα είμαστε State of the Art, διαλειτουργικοί με τεχνητή νοημοσύνη Engage 112 κλπ, το ίδιο έχω υποχρέωση να κάνω -και θα κάνω- στους επόμενους μήνες στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάτι παραπάνω. Οι λιμενικές υποδομές, που είναι βαριά έργα και απαιτούν περιβαλλοντικούς όρους, είναι υποχρέωσή μου και υποχρέωσή μας να τα προχωρήσουμε, καθώς η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, οι υπηρεσίες και το Real Estate, λίγο έως πολύ, είναι το σύνολο των εσόδων που έχουμε ως χώρα».

Αναφερθείς στις επενδύσεις στις μαρίνες και στην ανάπτυξη του yachting, ο υπουργός δήλωσε πως «το cluster του yachting μεγαλώνει και χαίρομαι για αυτό και επειδή μεγαλώνει, πρέπει να μπορούμε να έχουμε τα έσοδα από αυτό που έχουν οι Τούρκοι, με τις μαρίνες που έχουν. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε με τον πρωθυπουργό την επόμενη μαρίνα, στα πλαίσια της Αττικής, που θα είναι καινούργια μαρίνα στη Δυτική Αττική, επειδή αισθανόμαστε ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τη Δυτική Αττική και έχουν δικαίωμα και οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική και τα yachts / mega-yachts και - γιατί όχι - και το κομμάτι των εμπορικών καταστημάτων. Υπάρχουν τεράστιοι κύκλοι εργασιών με τα facilities και τις δομές που πρέπει να υπάρχουν. Όλη η περιοχή αλλάζει».

Σχετικά με την απεργία που έχει εξαγγελθεί στην Πάτρα, ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές πως «το κράτος είναι υποχρεωμένο να κάνει τη δουλειά του για αυτούς οι οποίοι παρανομούν. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι - και ο λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών μίλησε με την κ. εισαγγελέα, έγινε δικογραφία, θα πάει σε τακτική δικάσιμο- και για όποιον άλλο παρεμποδίζει τις συγκοινωνίες, τη στιγμή που όλη αυτή η απεργία έχει κηρυχθεί παράνομη. Και κάτι ακόμη: μιλάμε για τουριστική περίοδο, είναι το peak της χρονιάς για εμάς, επαναλαμβάνω, η χώρα περιμένει το μάξιμουμ των εσόδων και καλό είναι κάποιοι να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο», είπε και επισήμανε ότι ως Πολιτεία σεβόμαστε και στηρίζουμε τους ναυτικούς μας. «Το λιμάνι είναι ανοιχτό και λειτουργεί χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα ως προς τις μετακινήσεις. Τα πλοία, όλα, φεύγουν από την Πάτρα και πηγαίνουν στην Ιταλία γεμάτα, άρα, εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες φορτηγατζήδες και οι ταξιδιώτες από και προς την Ελλάδα, πλην μιας εταιρείας με ελληνική σημαία και Έλληνες ναύτες» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Πηγή: skai.gr

