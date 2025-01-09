Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας παρακολούθησε, σήμερα Πέμπτη, εν πλω στη φρεγάτα Salihreis, την αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό.

«Όλοι, ιδίως ο γείτονάς μας, πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι προς όφελος για τις χώρες και τους λαούς μας. Ωστόσο, προσπαθώντας για μια ειρηνική λύση, τονίζουμε ότι δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ όσον αφορά στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα» δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Αναφέροντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στην καρδιά μιας περιοχής που περιβάλλεται από συγκρούσεις και διαμάχες, ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι η Τουρκία έχει εκφράσει σε κάθε ευκαιρία ότι το Διεθνές Δίκαιο και η ειρήνη αποτελούν τη βάση για την πρόληψη των εντάσεων και την επίλυση κρίσεων και προβλημάτων.

Στη συνέχεια ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Προσεγγίζουμε την ανάπτυξη των σχέσεών μας με τη γειτονική μας Ελλάδα στο πλαίσιο αυτών των αρχών και κάνουμε σημαντικά βήματα για την επίλυση των προβλημάτων. Πιστεύουμε ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση, καθώς και ειλικρινείς και εποικοδομητικές σχέσεις θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες. Ωστόσο, ορισμένοι διαστρεβλώνουν την έννοια του διεθνούς δικαίου και προσπαθούν να παρουσιάσουν ορισμένες πολιτικές που παράγονται από τον πολιτικό λόγο ως νομικές πραγματικότητες. Πράγματι, οι προσπάθειες να παρουσιαστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη "Γαλάζια Πατρίδα" ως ιστορικός επεκτατισμός και επιθετικότητα είναι μια μάταιη προσπάθεια να αγνοηθούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στην Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο. Πρόκειται απλώς για μια διαστρέβλωση των υφιστάμενων πραγματικοτήτων».

Αναφερόμενος στο κυπριακό, επανέλαβε ότι «η μόνη και οριστική λύση του θα πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί, όπως αυτό έχει αρχίσει ξεκάθαρα να εκφράζεται και από τη διεθνή κοινή γνώμη», και χαρακτήρισε «ξεπερασμένη τη ρητορική 50 ετών», η οποία δεν συνάδει, όπως είπε, «με την ιστορική και σημερινή πραγματικότητα».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Μέση Ανατολή, και ότι επιδίδεται σε «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον μανδύα της ανθρωπιστικής βοήθειας», καθώς και «σε εξοπλιστικές προσπάθειες με στόχο τη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στο νησί».

Κατηγόρησε επίσης «ορισμένους συμμάχους» ότι ενθαρρύνουν την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» στην αρνητική της στάση, ισχυριζόμενος πως η συμπεριφορά τους αυτή «είναι ασυμβίβαστη με το πνεύμα της Συμμαχίας».

«Η Κύπρος είναι το εθνικό μας θέμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του νησιού σύμφωνα με τις συνθήκες εγγύησης και συμμαχίας» κατέληξε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.