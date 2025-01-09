ΣΥΡΙΖΑ: Η εγκατάλειψη του ΕΣΥ είναι έργο της ΝΔ και του Άδωνι Γεωργιάδη

Για εγκατάλειψη του ΕΣΥ από την κυβέρνηση της ΝΔ κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το περιστατικό στον Ερυθρό.

«Νέα θύματα της κατάντιας του ΕΣΥ του 'Αδωνι Γεωργιάδη και της Νέας Δημοκρατίας ασθενείς και τραυματιοφορείς που τραυματίστηκαν στον Ερυθρό μετά από πτώση ασανσέρ, του οποίου κόπηκαν τα συρματόσχοινα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσθέτει: «Η εγκατάλειψη των υποδομών, η υποστελέχωση των νοσοκομείων, η αποδιάρθρωση του συστήματος υγείας φέρουν την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και κυριολεκτικά πλέον απειλούν τη ζωή των πολιτών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες του ατυχήματος και ελπίζουμε να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την κατάσταση των υποδομών ενός σημαντικού νοσοκομείου της Αττικής, που οδήγησαν σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.