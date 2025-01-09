Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή στις 11.00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δημοσίου,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα, ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,
-Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα σχετικά με τη δημοπράτηση έργου σύνδεσης Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανισόπεδων κόμβων Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων,
-Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους,
-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
