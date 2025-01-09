Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή στις 11.00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δημοσίου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα, ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα σχετικά με τη δημοπράτηση έργου σύνδεσης Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανισόπεδων κόμβων Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων,

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.