Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνεδρίαζει την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Στις 11 η συνεδρίαση - Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και η αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν

Υπουργικό

Συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή στις 11.00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αποτελεσματικότερη απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δημοσίου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα, ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταïκούρα σχετικά με τη δημοπράτηση έργου σύνδεσης Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, ανισόπεδων κόμβων Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων,

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη για το Πρόγραμμα Δανεισμού και Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργικό συμβούλιο νομοσχέδιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark