Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ηγούμενη της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν να το κάνουν», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ένδεκα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι «βέβαιη» ότι «η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει την στήριξή της προς την Ουκρανία».

«Οποιος και να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής η Ρωσία να είναι η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο», είπε η Κάγια Κάλας πριν από την συνεδρίαση της «ομάδας επαφής» των συμμάχων του Κιέβου στο Ραμστάιν της Γερμανίας.

Αναφερόμενη στις επεκτατικές ορέξεις του Τραμπ, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας θα πρέπει να γίνουν σεβαστές.

«Η Γροιλανδία ανήκει στην Δανία (...), οφείλουμε να σεβασθούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε επίσης ότι είχε χθες συνομιλία με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν. «Με διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλές...Μου είπε επίσης ότι είναι καλό που ο (νεοεκλεγείς αμερικανός) πρόεδρος ενδιαφέρεται για την Αρκτική, που αποτελεί σημαντική περιοχή, τόσο από πλευράς ασφαλείας, όσο και από πλευράς κλιματικής αλλαγής...».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

