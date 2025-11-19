Γκίλφοϊλ και Παπασταύρου σε συνέδριο: «Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ»

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον χώρο της ενέργειας, μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν, αναδείχθηκε στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης».

Οι πρόσφατες στρατηγικές συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες βρέθηκαν στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως καθοριστικό κόμβο για τη ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη.

Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας»

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC και στη συμμετοχή 850 κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως είπε, η προσέλευση αυτή αποδεικνύει τη δυναμική της συνεργασίας όταν οι σύμμαχοι μοιράζονται κοινό στόχο: άφθονη και αξιόπιστη ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για τη ροή αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας – την πρώτη του είδους για την περιοχή. «Δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό συμβόλαιο, αλλά ένα στρατηγικό επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στη ΝΑ Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έως το 2027.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμες τις συμφωνίες ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY για τις έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, κάνοντας λόγο για «επενδύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης ενεργειακής διαφοροποίησης για ολόκληρη την περιοχή». Όπως είπε, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη υποδομών, τις έγκαιρες ρυθμιστικές εγκρίσεις και νέες συμφωνίες προμήθειας LNG, με στόχο να ενισχυθούν τα δίκτυα ασφάλειας από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Κεντρική Ευρώπη.

Στήριξη στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας

Η Γκίλφοϊλ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής», με δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο που επηρεάζει όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.

Σε μια προσωπική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον χαρακτήρισε «φίλο» και υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την ελληνοαμερικανική ενεργειακή πρωτοβουλία ως «defining milestones for the nation’s energy future». Όπως είπε, αυτή η φράση αποτυπώνει το βάρος των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί και όσων βρίσκονται «στον δρόμο προς την υπογραφή», τονίζοντας ότι «είναι μόνο ένα από τα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε όταν οι χώρες μας συνεργάζονται με σεβασμό και κοινό όραμα».

Παπασταύρου: «Έχουμε ρόλο, μιλάμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε τον καταλυτικό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας στις πρόσφατες συμφωνίες. «Μας εμπιστεύτηκε πριν καν φτάσει στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αμερικανική στήριξη προσέδωσε αυτοπεποίθηση στην Αθήνα και επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις.

«Η πρέσβης ήταν καταλυτική. Μας εμπιστεύτηκε πριν ακόμη έρθει στη χώρα. Μας άφησε να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο» είπε. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η συνεργασία των τελευταίων δέκα μηνών «ξεκίνησε δυναμικά» και ήδη αποδίδει καρπούς, είτε αφορά LNG είτε επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την αναβάθμιση του Κάθετου Διαδρόμου. «Είμαστε μόνο στην αρχή, αλλά μια ισχυρή αρχή», είπε, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «μιλούν την ίδια γλώσσα» στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ωστόσο, υπενθύμισε ότι παραμένουν εκκρεμότητες, όπως η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα έργα της ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY και η ανάγκη αποτροπής επιστροφής του ρωσικού αερίου μέσω παραπλεύρων ροών.

Σιάμισιης: «Ρεαλισμός, επενδύσεις και πραγματικές αποφάσεις»

Μήνυμα ρεαλισμού έστειλε ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αρχίζει να εγκαταλείπει υπερβολικά φιλόδοξες πολιτικές χωρίς αντίκρισμα. «Με τέτοιες προσεγγίσεις απλώς μεταφέρεις διυλιστήρια σε Τουρκία και Αίγυπτο, χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να πρωτοπορεί στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο χάρη στις υποδομές LNG και FSRU – υποδομές που χώρες όπως η Γερμανία δεν διέθεταν όταν ξέσπασε η κρίση. Παράλληλα, επισήμανε τον ρόλο της χώρας ως διαμετακομιστή ενεργειακών ροών προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία, με συμμετοχή στις πρώτες ροές LNG στον Κάθετο Διάδρομο.

Ο κ. Σιάμισιης περιέγραψε τον Vertical Corridor όχι ως ένα σύνολο αγωγών, αλλά ως «φιλοσοφία διασυνδεσιμότητας», επικαλούμενος ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων.

Τέλος, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε εξαγωγέα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αρκεί να υπάρξει σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι κατάλληλες επενδύσεις. «Δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση – μπορούμε να πετύχουμε και τα δύο με ρεαλισμό και σωστό σχεδιασμό», τόνισε.

