ΣΥΡΙΖΑ: Ο κατήφορος της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα γίνει ανεκτός

«Οι καθημερινές αποκαλύψεις για το μέγεθος του “γαλάζιου” σκανδάλου έχουν οδηγήσει στα άκρα τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος έφτασε στο σημείο να εξαπολύει ακραίους τραμπουκισμούς, με στόχο να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή, πρωτοφανή, εκτροπή του κ. Λαζαρίδη, ο οποίος επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο στον μάρτυρα και με ακροδεξιάς κοπής χαρακτηρισμούς στον Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Καζαμία.

Κύριε Λαζαρίδη, δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από πατενταρισμένους ακροδεξιούς. Αφήστε την περικεφαλαία έξω από την αίθουσα της Βουλής. Τέτοιες συμπεριφορές, δεν μας προκαλούν, βέβαια, καμία εντύπωση», συνεχίζει.

«Η στάση αυτή δεν αποτελεί “παραφωνία”, αλλά κομμάτι της συνολικής στρατηγικής της ΝΔ να εκτροχιάσει τη διαδικασία για να μην αποκαλυφθεί το “γαλάζιο” σύστημα που λυμαίνεται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Καλούμε τον πρωθυπουργό να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη του. Να πάρει σαφή και δημόσια θέση απέναντι στον θεσμικό κατήφορο και σε τοξικές συμπεριφορές που υπονομεύουν τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Μακάριος Λαζαρίδης, ο αντ’ αυτού του κ. Μητσοτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή: ο ορισμός της τοξικότητας και του αυταρχισμού», προσθέτει.

