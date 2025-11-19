Λογαριασμός
Στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 και 21 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη στις 9.45 (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Σιγκαπούρη αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Την Πέμπτη στις 9.45 (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Την Παρασκευή στις 9.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum».

