Στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 και 21 Νοεμβρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Σιγκαπούρη αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
Την Πέμπτη στις 9.45 (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong.
Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.
Την Παρασκευή στις 9.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum».
