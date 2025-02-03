Γιώργος Παπανδρέου: Το έγκλημα των Τεμπών παραμένει ανοιχτή πληγή

Ισχυρό μήνυμα πως «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, δυνατό, μαχητικό, έτοιμο να πρωταγωνιστήσει ξανά - μαζί με όλους τους δημοκράτες πολίτες -, στον αγώνα της προοδευτικής Αλλαγής του τόπου» εξέφρασε ο Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας απόψε στην Πάτρα σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Αλλαγή, δεν σημαίνει απλά αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή αντιλήψεων, συμπεριφορών, πρακτικών, εντέλει, αλλαγή πολιτικής. Αυτή η Αλλαγή δεν είναι κομματική επιδίωξη. Είναι ανάγκη εθνική!», συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός τονίζοντας ότι η συντήρηση - είτε δεξιά, είτε με άλλο προσωπείο είναι η ρίζα των προβλημάτων.

Ο κ. Παπανδρέου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ λέγοντας μεταφορικά ότι είναι αποτελεσματική μόνο για τους λίγους και ισχυρούς και στο να συγκαλύπτει τις αποτυχίες της, τις κρίσεις, τις τραγωδίες και τις ευθύνες της.

«Το πρόβλημα είναι η ίδια η συντήρηση. Είναι το σύστημα της. Και τώρα και τότε, το 2009, όταν μας παρέδωσε την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας. Και είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που, όταν έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Τις μεταθέτει. Παριστάνει τον ανήξερο. Σε όλα.», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο Γιώργος Παπανδρέου «(σ.σ η κυβέρνηση) προστατεύει τα υπερκέρδη των λίγων.Τους επιδοτεί. Για να τη διατηρούν στην εξουσία.»

«Σύννεφα παντού. Και η νέα χρονιά ξεκίνησε με βαριά συννεφιά. Σκάνδαλα, συγκάλυψη, αδιαφάνεια. Το έγκλημα των Τεμπών παραμένει ανοιχτή πληγή. 57 ψυχές χάθηκαν. Κανείς δεν λογοδοτεί. Και ο βουβός πόνος έγινε ποτάμι. Ήρεμο, αλλά ασταμάτητο. Πλημμύρισε τους δρόμους, απαιτώντας: Αλήθεια, Δικαιοσύνη. Και μέσα στο σκοτάδι, μια αχτίδα ελπίδας. Η νέα γενιά, οι ενεργοί πολίτες, διεκδικούν μια άλλη χώρα. Μια χώρα που γεννά αισιοδοξία, περηφάνια, προοπτική», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

