Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς παραδέχτηκε την υποκριτική και ανεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Συνέχεια στην επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ δίνει μέσω νέων κυβερνητικών πηγών το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Συγκεκριμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: ο κ. Τσουκαλάς για τον μεν ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναγκάστηκε να παραδεχθεί την υποκριτική και ανεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Για τα περιβόητα ηχητικά συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Επειδή και για αυτό το θέμα θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα να παραδεχθεί το ψευδές των λεγόμενων του και για να τον διευκολύνουμε, του παραθέτουμε το απόσπασμα της απάντησης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στη σημερινή ενημέρωση κυβερνητικών συντακτών:

«Μας θύμισε την ιστορία που είχαμε ζήσει πριν έναν χρόνο. Πάλι το ΠΑΣΟΚ ήταν το βιαστικό. Υπήρχε ένα δημοσίευμα για τα περιβόητα ηχητικά. Και επειδή είδα και πολλά σχόλια στη συνέχεια να γίνονται, πράγματι το δημοσίευμα αναφερόταν στα ηχητικά που είχαν δοθεί στα Μέσα, σε ένα ηχητικό. Δεν αναφερόταν στα ηχητικά στη Δικαιοσύνη. Όμως, μην κοροϊδευόμαστε. Ενώ λέγαμε από την αρχή ότι έχουν παραδοθεί όλα αυτούσια στη Δικαιοσύνη, η Αντιπολίτευση δημιούργησε ένα αφήγημα που έφτανε μέχρι τη Δικαιοσύνη.

Και, εν πάση περιπτώσει, τελικά τι μάθαμε έναν χρόνο μετά; Ότι έφτασε η Αντιπολίτευση στο σημείο να συζητείται πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή κατά της Κυβέρνησης πριν από έναν χρόνο για ένα ηχητικό το οποίο, την επόμενη μέρα της δημοσίευσής του, βγήκε αυτούσιο στην ΕΡΤ και σε όλα τα υπόλοιπα sites. Αυτό μάθαμε έναν χρόνο μετά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

