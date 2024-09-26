Γιώργος Παπανδρέου: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ 

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, από τη Νέα Υόρκη όπου έχει συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λίγες ώρες μετά το debate των υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάλεσε τους φίλους και τους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες των εσωκομματικών εκλογών στις 6 Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε:

«Οι Έλληνες πολίτες είχαν χθες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην ΕΡΤ ένα άρτια οργανωμένο ντιμπέιτ των 6 υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατάφερε πέρα από τηλεοπτικό να καταστεί και πολιτικό γεγονός.

Μέσα από τον δημόσιο, δημοκρατικό διάλογο, όχι μόνο εμπεδώνεται και εμπλουτίζεται το κεκτημένο της ανοιχτής εκλογής προέδρου από τη βάση που εγκαινιάσαμε το 2004, αλλά εμβαθύνεται η εσωκομματική δημοκρατία και ενδυναμώνεται η συμμετοχή του μέλους και του φίλου του ΠΑΣΟΚ. Και τελικά η φωνή της ίδιας της κοινωνίας».

Από τις ΗΠΑ όπου βρίσκομαι για την προώθηση της χώρας στη συνδιαμόρφωση των προοδευτικών πολιτικών του αύριο, απευθύνω κάλεσμα συμμετοχής και ενότητας στις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου.

Με αίσθημα αισιοδοξίας για το παρόν και το μέλλον του κόμματος μας, ώστε να παίξει καθοριστικό ρόλο για τις αναγκαίες δημοκρατικές αλλαγές στην Ελλάδα.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!», πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου.



