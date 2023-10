Γεροβασίλη στον ΣΚΑΪ: Διανύουμε δύσκολη περίοδο στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ήττες Πολιτική 09:45, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Ο κ. Κασσελάκης μας ανακοίνωσε πως θα παντρευτεί σήμερα με τον Τάιλερ στη Νέα Υόρκη. Εμείς είμαστε υπέρ των γάμων ομοφυλόφιλων, η ΝΔ δεν τολμάει να φέρει το νόμο για τον γάμο στην Ελλάδα»