Φάμελλος: Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα

Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας στο κόμμα. Και ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για το πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο τέως επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος, ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος.

Κατά την ομιλία του ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, και αυτό θα γίνει αποκλειστικά με διαδικασία εκλογής νέου προέδρου. Συνέδεσε μάλιστα τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση με αυτές στο ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας την επιθυμία ο ΣΥΡΙΖΑ να προηγηθεί.

Στις 8 το βράδυ η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά του Κασσελάκη

Νωρίτερα κατατέθηκε η πρόταση μομφής των «87» (συνοδευόμενη από 100 υπογραφές) κατά του Στέφανου Κασσελάκη. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε εσωκομματικές εκλογές. Η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ.

Για να περάσει η πρόταση χρειάζεται το 50% συν έναν του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

"Πίστεψα στον Κασσελάκη, αλλά δεν κάνει..."

Αυτοκριτική για την υποστήριξή του στον Στέφανο Κασσελάκη έκανε ο Παύλος Πολάκης.«Πίστεψα στον Κασσελάκη και τον στήριξα, αλλά έπεσα έξω. Δεν κάνει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ευθέως θέμα ηγεσίας. «Καταθέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό.

O Παύλος Πολάκης ζήτησε εκλογή προέδρου και δεν κατέθεσε πρόταση μομφής, ενώ ανέπτυξε το πρόγραμμά του για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί η πρόταση μομφής των «87».

Μιλώντας νωρίτερα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι επέδειξε μια μη ορθή συμπεριφορά. «Παρασύρθηκα από ένα θεατρικό παιχνίδι και όταν αυτό αποδείχθηκε η δική μου ηθική επέβαλε τη διόρθωση του λάθους. Προτίμησα να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και ας ήξερα ότι θα δω πρωτοσέλιδα ότι ο Κασσελάκης υποτάχθηκε στον Πολάκη».

