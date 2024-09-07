Ανδρουλάκης: Ο ελληνικός λαός πρέπει να επιλέξει: Υποσχέσεις ή πολιτική αλλαγή;

Στη Φθιώτιδας περιοδεύει από το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Λοκρών, Αθ. Ζεκεντέ, και στη συνέχεια επισκέφτηκε την αγορά της Λαμίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:



«Τα προβλήματα είναι πολλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ακρίβεια κλιμακώνεται, σαρώνει τα εισοδήματα των πολιτών. Και από την άλλη, μόνο υποσχέσεις.



Ο ελληνικός λαός πρέπει να επιλέξει: Υποσχέσεις ή πολιτική αλλαγή; Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια χρονιά είναι έτοιμος να εξαγγείλει «καλάθια» παροχών και πολιτικές που θα αφορούν στα ενοίκια, τη στέγαση και τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όμως η πραγματικότητα είναι οδυνηρή.



Στα ενοίκια έχουμε σε τέσσερα χρόνια αύξηση 42% για τις οικογένειες, 51% για τους φοιτητές. Η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη και βέβαια το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, με αποτέλεσμα ο λαός μας να καταβάλει τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πίσω από τη Βουλγαρία.



Σε μια πολιτική που αφήνει τον πολίτη αδύναμο, που αυξάνει τις ανισότητες, πρέπει να σταθούμε όλοι απέναντι. με αξιόπιστο πρόγραμμα, προοδευτικό λόγο και υπευθυνότητα. Αυτόν τον αγώνα συνεχίζω και από εδώ, από τη Λαμία, και έτσι θα πορευτούμε στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου».

Πηγή: skai.gr

