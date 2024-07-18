Αντίθετη βρίσκει την Όλγα Γεροβασίλη η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Με μια ανάρτησή της στο Χ, η βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, σχολιάζει την επιστολή του με την οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οριστικά από το κόμμα και εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία της με αυτή την απόφαση.

Ωστόσο, επισημαίνει, ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχνά τη μακρόχρονη, ηθική και συνεπή διαδρομή του στην Αριστερά και την τεράστια συνεισφορά του στην κυβερνητική μας πορεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Όλγας Γεροβασίλη στο X:

«Η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ δεν με βρίσκει σύμφωνη. Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχνά τη μακρόχρονη, ηθική και συνεπή διαδρομή του στην Αριστερά και την τεράστια συνεισφορά του στην κυβερνητική μας πορεία».

