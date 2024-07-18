Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διαφωνεί η Όλγα Γεροβασίλη με την αποχώρηση Δραγασάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με μια ανάρτησή της στο Χ, η βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, σχολιάζει την επιστολή του με την οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οριστικά από το κόμμα

Όλγα Γεροβασίλη ΣΥΡΙΖΑ

Αντίθετη βρίσκει την Όλγα Γεροβασίλη η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Με μια ανάρτησή της στο Χ, η βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός, σχολιάζει την επιστολή του με την οποία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οριστικά από το κόμμα και εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία της με αυτή την απόφαση. 

Ωστόσο, επισημαίνει, ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχνά τη μακρόχρονη, ηθική και συνεπή διαδρομή του στην Αριστερά και την τεράστια συνεισφορά του στην κυβερνητική μας πορεία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Όλγας Γεροβασίλη στο X:

«Η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από τον #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ δεν με βρίσκει σύμφωνη. Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχνά τη μακρόχρονη, ηθική και συνεπή διαδρομή του στην Αριστερά και την τεράστια συνεισφορά του στην κυβερνητική μας πορεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλγα Γεροβασίλη Γιάννης Δραγασάκης ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark