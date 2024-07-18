Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, υπέγραψαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope,

«Η μετανάστευση θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση στο μέλλον. Βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε αντιμέτωποι, παγκοσμίως, με πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με ανθρώπους που στερούνται τα βασικά αγαθά, με θύματα πολέμου που δεν έχουν κανενός είδους εργασία. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαθέτουμε έναν ιδιαίτερα ισχυρό οργανισμό στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και για να μετατρέψουμε τις παράτυπες μεταναστευτικές οδούς σε νόμιμες. Είναι επίσης σημαντικό να καταπολεμήσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να προσφέρουμε στους ανθρώπους μια καλύτερη ζωή, ώστε να είναι σε θέση να παραμείνουν στις εστίες τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γενική Διευθύντρια για τη βοήθεια και τις άοκνες προσπάθειές της, προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η ανθρωπιστική δραστηριότητα, η οποία είναι πραγματικά σημαντική για τον πλανήτη», είπε ο υπουργός Εξωτερικών

Από την πλευρά της η κα. Pope τόνισε: « Η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού μας. Από τις πρώτες ημέρες του ΔΟΜ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στο ζήτημα της μετανάστευσης. Και βεβαίως η Ελλάδα έχει βιώσει την εξέλιξη του ζητήματος της μετανάστευσης διαχρονικά.

Η εταιρική σχέση που έχουμε με την Ελλάδα είναι πρότυπο εταιρικών σχέσεων για όλο τον κόσμο. Και η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Έδρας είναι η αναγνώριση της εξέλιξης της εταιρικής σχέσης, του καθεστώτος μας ως διεθνούς οργανισμού συνδεδεμένου με τα Ηνωμένα Έθνη και της σημασίας της αντιμετώπισης της μετανάστευσης με στρατηγικό και συνολικό τρόπο.

Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τις προσπάθειες του Υπουργού Εξωτερικών και της ομάδας του για την υπογραφή της ιστορικής αυτής συμφωνίας και την παρουσία μας εδώ σήμερα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.